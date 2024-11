Wykres dnia: GBPUSD (07.11.2024)

Tematem przewodnim dzisiejszej sesji na rynku Forex są decyzje FED oraz BoE. Obydwa banki oraz ich główni przedstawiciele podejmą dzisiaj decyzję w sprawie stóp procentowych, przy czym w obydwu przypadkach prognozuje się, że stopy procentowe zostaną obniżone o 25 punktów bazowych. Jakie jest prawdopodobieństwo takich decyzji? Na ten moment rynek pieniężny szacuje takie wyniki na blisko 99,8% dla FED oraz 96% dla BoE.

Bankierzy muszą jednak ocenić znacznie zmieniony krajobraz gospodarczy od czasu ich ostatniej decyzji we wrześniu. Od tego czasu plany fiskalne nowego rządu Wielkiej Brytanii i zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach w USA przyczyniły się do wzrostu 10-letnich rentowności o około 65 pb. Wydaje się więc, że w przypadku BoE decyzja o obniżkach stóp nie będzie jednogłośna i da przestrzeń do wyrażenia w komunikacie relatywnie jastrzębich komentarzy. Nie zmienia to jednak faktu, że inflacja i wzrost płac nadal spowalniały od ostatniego posiedzenia BoE, co daje przestrzeń na obniżki.

W przypadku FED sytuacja komplikuje się przez wybory. Inwestorzy chcą wiedzieć w jaki sposób proponowana polityka fiskalna i taryfowa prezydenta elekta Donalda Trumpa wpłynie na perspektywy stóp procentowych FOMC. Jeśli Republikanie mają przejąć kontrolę nad Białym Domem, a prawdopodobnie także nad obiema izbami Kongresu, uważamy, że kilku bankierów FED będzie wzywać do powściągliwości, naciskając na bardziej stopniowe tempo obniżek stóp procentowych.

Para GBPUSD zanegowała ogólny trend wzrostowy, który kreowany był od kwietnia tego roku, tym samym tworząc niepewny grunt pod dzisiejsze decyzji FED oraz BoE. Na ten moment wydaje się, że ważnym punktem wsparcia pozostaje obszar 50-dniowej EMA (niebieska krzywa) w rejonie 1.304, gdzie obserwowaliśmy dwukrotny retest. Lokalnym wsparciem pozostaje natomiast 200-dniowa EMA (złota krzywa na wykresie).

Źródło: xStation