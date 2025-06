Wykres dnia - GBPUSD (10.06.2025)

Para walutowa GBPUSD cofa się w kierunku kluczowego poziomu wsparcia po słabszym od oczekiwań raporcie z brytyjskiego rynku pracy. Tymczasem dolar amerykański utrzymuje dzisiaj względną stabilność po mocnych danych z rynku pracy w USA i rosnących rentownościach obligacji skarbowych. Uwaga inwestorów skupia się teraz na jutrzejszej publikacji danych o inflacji CPI w USA oraz dzisiejszych wynikach rozmów handlowych USA–Chiny. W przyszłym tygodniu kluczowym wydarzeniem dla pary GBPUSD będzie decyzja Rezerwy Federalnej, która może stanowić impuls do dalszego umocnienia dolara — jeśli jej ton będzie wystarczająco jastrzębi.

Dzisiejsze dane z Wielkiej Brytanii wykazały wzrost bezrobocia do 4,6% oraz gwałtowny spadek liczby zatrudnionych — największy miesięczny spadek od maja 2020 r. Wzrost płac również nieco wyhamował, nie spełniając prognoz i wskazując na dalsze osłabienie presji płacowej. Słabość rynku pracy skłoniła inwestorów do rewizji oczekiwań wobec Banku Anglii w bardziej gołębim kierunku — obecnie wycenia się cięcia stóp o łącznie 50 punktów bazowych do końca roku, w porównaniu z około 40 pb przed publikacją danych. Rozwój sytuacji dodatkowo obciąża funta i wzmacnia scenariusz łagodniejszej polityki pieniężnej. Funt szterling osłabił się o 0,50% wobec dolara amerykańskiego, stając się jedną z najsłabszych walut wśród krajów G10.