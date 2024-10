Wykres dnia: JP225 (25.10.2024)

Przed nami wybory w Japonii, które mogą podnieść zmienność na jenie oraz akcjach japońskich, wobec szansy na utratę większości w niższej izbie parlamentu przez rządzącą partię Liberalno-Demokratyczną po raz pierwszy od 2009 roku. Wybory 27 października odbywają się po burzliwym okresie, w którym nominacja Ishiby i retoryka wokół podwyżek stóp procentowych Banku Japonii wstrząsnęły jenem i spowodowały spadek akcji. Jeśli koalicja straci większość i utworzy rząd mniejszościowy, administracja Ishiby zostanie poważnie osłabiona, a to w sposób bezpośrednio zaburzyć może ostatnie, relatywnie gołębie komentarze polityka wobec polityki monetarnej Japonii. Z drugiej jednak strony nie oznacza to wcale, że inni politycy mocno odbiegać będą od obecnego stanowiska Ishiby.

W przypadku zmiany rządu nie jest jasne, która partia obejmie prowadzenie w polityce pieniężnej, ponieważ będzie to rząd koalicyjny. Teoretycznie rynek nie lubi zmian u steru władzy, ale jednocześnie trudno określić, co mogłoby się stać z jenem po ewentualnej porażce LDP. Bank Japonii jest oczywiście bankiem niezależnym, ale od kilku lat widać było pewien wpływ ze strony władz na decyzję banku, co narosło dosyć wyraźnie w ostatnich kilku latach.

Na ten moment więc ciężko jest stwierdzić, jaki ostatecznie wybory wpłyną na notowania jena i spółek wchodzących w skład indeksu Nikkei. Jedno jest natomiast pewne, kilka najbliższych sesji może przynieść skok zmienności na tych instrumentach, co sugeruje również implikowana przez opcje zmienność na parze USDJPY, która sięga najwyższych wartości od września tego roku.

Indeks Nikkei, reprezentowany przez JP225 notowany jest obecnie w strukturze dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, który na indeksie obserwowany jest od sierpnia tego roku. Wydaje się, że to właśnie wybory zadecydują, czy JP225 przedłuży ogólną falę wzrostów czy jednak wybije się poniżej struktury i załamie trend wzrostowy. Warto bacznie przyglądać się temu, jak rynek reagować będzie na weekendowe wybory w Japonii. Źródło: xStation