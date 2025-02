Wykres Dnia - NZDUSD (19.02.2025)

Dolar nowozelandzki początkowo osłabił się, by następnie odrobić straty wobec USD, po tym jak Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) dokonał trzeciej z rzędu obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych, sygnalizując jednocześnie bardziej wyważone tempo przyszłych redukcji. Para NZDUSD jest obecnie notowana na poziomie 0,5720, podczas gdy inwestorzy analizują forward guidance banku centralnego w kontekście szybko zmieniającej się globalnej dynamiki.

Przejście do Umiarkowanych Obniżek Stóp

Najnowsza decyzja RBNZ obniżyła oficjalną stopę procentową (OCR) do 3,75% z 4,25%, utrzymując pozycję jednego z najbardziej agresywnych banków centralnych pod względem cięć stóp wśród głównych banków centralnych. Prezes Adrian Orr zasygnalizował przejście do mniejszych obniżek o 25 punktów w kwietniu i maju, sugerując bardziej wyważone podejście, gdy bank dąży do zrównoważenia ożywienia gospodarczego z kontrolą inflacji. Ta zmiana strategii następuje w momencie, gdy bank centralny wyraża rosnącą pewność co do swojej zdolności zarządzania presją cenową przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu.

CPI vs Stopy procentowe. Źródło: Bloomberg L.P.

Dynamika Inflacji i Presja Cenowa

Perspektywy inflacyjne przedstawiają złożony obraz, z zaktualizowanymi prognozami RBNZ wskazującymi na możliwe ponowne przyspieszenie do 2,7% pod koniec tego roku. Na projekcję tę wpływa kilka czynników, w tym wpływ zmian kursowych, rosnące ceny paliw oraz niepewność związana z efektami amerykańskiej polityki handlowej. Bank centralny zauważył, że presja cenowa w najbliższym okresie może pozostać niestabilna w miarę rozwoju tych różnych czynników.

Kontekst Globalny i Niepewności Handlowe

Kontekst globalny pozostaje szczególnie wymagający, z rynkami przyswajającymi reelekcję Donalda Trumpa i odnowione groźby celne. Oczekiwania dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego pozostają stonowane, podczas gdy rosnąca fragmentacja geoekonomiczna dodaje kolejną warstwę złożoności do prognoz. Polityka głównych banków centralnych nadal się różnicuje, przy czym Reserve Bank of Australia dopiero rozpoczyna cykl łagodzenia polityki pieniężnej, w przeciwieństwie do bardziej zaawansowanej ścieżki RBNZ.

Perspektywy i Ożywienie Gospodarcze

Patrząc w przyszłość, RBNZ prognozuje spadek OCR do około 3% do końca roku, co stanowi bardziej agresywną redukcję niż wcześniej sygnalizowano. Oczekuje się, że rynek pracy wykaże oznaki poprawy w drugiej połowie 2025 roku, co mogłoby zapewnić dodatkowe wsparcie dla waluty.

NZDUSD (Interwał D1)

Para NZDUSD znajduje się na styczniowym szczycie 0,57224. Dla kontynuacji momentum wzrostowego, powinna nastąpić próba przebicia 100-dniowej SMA. W przypadku powodzenia, w grę może wchodzić zakres 0,5831-0,5912. Z drugiej strony, 50-dniowa SMA na poziomie 0,56427 obecnie działa jako wsparcie. RSI wykazuje byczą dywergencję, podczas gdy MACD się rozszerza.