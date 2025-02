Wykres dnia - OIL (13.01.2025)

Kontrakty terminowe na ropę Brent (OIL) tracą 0,5%, próbując zatrzymać wczorajszą wyprzedaż, napędzaną rosnącymi nadziejami na porozumienie pokojowe w sprawie Ukrainy oraz wyższymi od oczekiwań zapasami ropy w USA, zgłoszonymi przez EIA. Dodatkowo, słabe dane makroekonomiczne z Chin nadal wskazują na spowolnienie gospodarcze i spadek trendów konsumpcyjnych, co zwiększa niepewność dotyczącą ewentualnych działań stymulacyjnych ze strony PBoC. Ogólna perspektywa popytu na ropę pozostaje niepewna.

Wyższe zapasy ropy w USA sugerują rosnące obawy o nadpodaż, pogłębiane przez bardziej jastrzębie stanowisko Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, co wywiera presję na globalne prognozy popytu na ropę. Ponadto EIA podniosła prognozę produkcji ropy w USA do 13,59 mln baryłek dziennie (bpd) w 2025 roku, nie zmieniając jednocześnie prognoz popytu, co wskazuje na potencjalne długoterminowe ryzyka podażowe.

Na ten moment wzrost popytu na ropę w krajach OECD w 2025 roku prognozowany jest na zaledwie 0,1 mb/d, podczas gdy w krajach spoza OECD oczekiwany jest wzrost o 1,3 mb/d, a dalsza ekspansja przewidywana jest również w 2026 roku. Pomimo reakcji rynkowej sugerującej niższe ceny ropy w związku z rozmowami USA-Rosja na temat przyszłości Ukrainy, traderzy wyceniają bardziej prawdopodobieństwo zawarcia porozumienia pokojowego, a nie samo porozumienie, ponieważ relacje Moskwa-Kijów pozostają wysoce niepewne. W przypadku osiągnięcia porozumienia spadnie ryzyko ograniczenia podaży rosyjskiej ropy, a azjatyckie akcje spedycyjne już notują spadki w obawie przed obniżeniem stawek frachtowych na transport ropy.

OIL (interwał H1)

Poziom 73 USD za baryłkę pozostaje kluczowym wsparciem technicznym dla OIL. Przebicie tego poziomu może zepchnąć ropę Brent poniżej psychologicznej bariery 70 USD. Obecnie reakcja popytowa na poziomie 73 USD pozostaje ograniczona. W obliczu rosnących zapasów ropy w USA, wzrostu produkcji, ostrożnego podejścia Fed oraz łagodzenia napięć geopolitycznych, OIL stoi przed wieloma ryzykami spadkowymi. Inwestorzy będą uważnie obserwować dzisiejszy raport PPI z USA o godzinie 14:30, który może wpłynąć na dalszy kierunek rynku.