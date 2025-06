Wykres dnia: OIL (13.06.2025)

Ceny ropy w szczytowym momencie wzrosły dziś o niemal 12% w reakcji na gwałtowną eskalację konfliktu między Iranem a Izraelem. Choć większość zysków została zredukowana, ropa nadal utrzymuje się powyżej poziomów sprzed paniki związanej z paraliżem handlowym wywołanym przez cła Donalda Trumpa, a obecne otoczenie geopolityczne sugeruje długotrwałe odwrócenie trendu na kluczowym surowcu energetycznym.

Kontrakt OIL konsekwentnie odbijał od ostatniego dołka w okolicach 62-62 USD za baryłkę, jednak to pierwsze doniesienia o opuszczaniu placówek dyplomatycznych przez amerykańskich dyplomatów pozwoliły cenie wybić się powyżej buforu 66-67. Źródło: xStation5

Nieunikniona eskalacja

Przeprowadzony przez Izrael nalot na irańskie obiekty nuklearne przekroczył oczekiwania większości aktorów świata polityki czy finansów, nawet w obliczu wcześniejszych doniesień o opuszczeniu placówek dyplomatycznych przez amerykańskich pracowników w regionie. W ataku zginęli m.in. szef sztabu irańskich sił zbrojnych czy szereg naukowców związanych z irańskim programem nuklearnym, a pierwsze informacje wskazują na krytyczne uszkodzenie kluczowej infrastruktury nuklearnej w Natanz.

W obliczu deklaracji obu stron konfliktu, eskalacja jest nieunikniona. Jak podał premier Izraela Benjamin Netanjahu, “operacja potrwa tyle dni ile będzie trzeba”, określając wydarzenia mianem “decydujących dla historii Izraela”. Z kolei Iran nazwał atak przekroczeniem wszelkich czerwonych linii i zapowiedział bezgraniczny odwet.

Szok podażowy napędza spekulacje

Iran produkuje na ten moment ok. 3 mln baryłek ropy dziennie, a dalsza eskalacja stanowi wielowymiarowe zagrożenie dla podaży surowa. Rynek ropy daje już pierwsze znaki napięcia, na które OPEC odpowiedział zwiększeniem produkcji, jednak prognozy już sugerują spadek wydobycia chociażby w USA. Istotna pozostaje również kwestia cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi 20% światowych dostaw ropy. Jeśli Iran w odwecie zdecydowałby sią na blokadę cieśniny, to groziłoby to poważnym rozregulowaniu łańcuchów dostaw, dodatkowo napędzając ceny ropy.