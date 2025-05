Wykres dnia: TNOTE (22.05.2025)

Rynek długu w USA ma za sobą jedną z gorszych sesji tego roku, a nikłe zainteresowanie wczorajszą aukcją obligacji zaostrzyło trend sprzedawania amerykańskich aktywów wszelkiej maści. Brak popytu na amerykański dług uwydatnia obawy o proponowaną przez Trumpa ustawę podatkową oraz o długoterminową dynamikę już napęczniałego deficytu.

Kontrakt na amerykańskie 10-latki osunął się wczoraj poniżej kluczowego oporu w okolicach 109.70, schodząc najniżej od 3 miesięcy. Obligacje stopniowo drożały w oczekiwaniu na luzowanie polityki monetarnej przez Fed, jednak chaos polityki celnej w marcu i kwietniu znacznie obniżył oczekiwania wobec kolejnych obniżek stóp procentowych w USA. Źródło: xStation5

"Sell America" wciąż żywe

Zaledwie kilka dni po obniżeniu ratingu kredytowego dla Stanów Zjednoczonych, rynek długu pokazał administracji USA żółtą kartkę. Toczący się w tle spór o ustawę podatkową Trumpa oraz obawy o stagflację wywindowały rentowności 30-latek powyżej 5% (10-latki dobiły do blisko 4,6%). Słaby popyt na wczorajszą emisję 20-letnich obligacji odbił się również echem na całym Wall Street, pogłębiając sentyment pt. “Sell America” (bluechipowe indeksy straciły między 1,4% a 1,9%).

Rentowności obligacji rosną wraz z obawami o recesję w US. 30-latki przekroczyły symboliczne 5%, będąc o włos od ustanowienia nowego rekordu na przestrzeni 20 lat (ostatni szczyt na jesieni 2023). Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Republikanie podzieleni

Proponowana przez Trumpa “piękna ustawa podatkowa” jest od wielu dni źródłem kontrowersji zarówno na Kapitolu, jak i na Wall Street. Stanowi ona kontynuację cięć podatkowych zapoczątkowanych podczas pierwszej kadencji prezydenta USA. Zmniejszenie wpływów do kasy państwa miałoby być sfinansowane cięciami w budżecie (m.in. ograniczenie Medicaid oraz programów związanych z zieloną energią), jednak w obecnej formie proponowane zmiany doprowadzą do pogłębienia już pokaźnego deficytu. Do tego dochodzi kwestia wewnętrznego podziału Republikanów: ultrakonserwatyści domagają się głębszych cięć, podczas gdy umiarkowani podnoszą obawy o przyszłość projektów infrastrukturalnych.