Wykres dnia - US100 (21.11.2024)

Dzisiejsza sesja w Europie przynosi ochłodzenie nastrojów, a kontrakty na indeksy amerykańskie tracą w okolicach 0.7% do 0.5%. Blisko 0.5% cofa się kontrakt na Nasdaq 100 (US100) i notuje dziś spadek do 20600 punktów, choć wolumen jest aktualnie niski, a do czasu otwarcia rynku o 15:30 nastroje mogą jeszcze ulec zmianie.

Wyniki Nvidia, choć bardzo solidne i powyżej prognoz nie zdołały poprawić sentymentów na rynkach; prognoza przychodów na kolejny kwartał ledwo zdołała pobić rynkowe prognozy i sugeruje najniższe tempo kwartalnego wzrostu (7% k/k) od początku 2023 roku. Wczoraj, w handlu po godzinach akcje giganta AI taniały 2.5%, a dziś przecena sięga już 3.5%. Szereg banków podniósł rekomendacje dla spółki m.in. Bernestein i J.P. Morgan, ale reakcja Wall Street sugeruje, że inwestorzy obawiają się presji na realizację zysków, po otwarciu rynku w Stanach Zjednoczonych.

Dziś w centrum uwagi znajdą się dane makro, a reakcja na nie może dołożyć zmienności. Rynek czekał będzie m.in. na dane o wnioskach o zasiłek i regionalnym odczycie Philadelphia Fed o 14:30 oraz na sprzedaż domów, regionalny Kansas City Fed oraz indeks wskaźników wyprzedających o 16:00. Dodatkowo głos zabiorą Hammack i Goolsbee z Fed. Rynek może zacząć obawiać się, że 'agresywna' polityka celna proklamowana przez Trumpa odbije się na działaniach Fedu i zmusi go do wstrzymania cyklu obniżek stóp w przyszłym roku.

W ostatnich dniach widzieliśmy szereg dość jastrzębich wypowiedzi decydentów z Rezerwy Federalnej, którzy podkreślali potrzebę ostrożności w dalszym 'dostosowaniu' polityki monetarnej, podczas gdy gospodarka pozostaje solidna, przy jednocześnie widocznej słabości rynku pracy. Niektórzy mówili m.in. o wyższej neutralnej stopie i podkreślali, że inflacja nie spadła do celu, a postęp walki z nią spowalnia.

Wykres US100

Patrząc na US100 widzimy, że benchmark dotarł do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego po ostatnim rolowaniu a odbicie powyżej 20750 punktów może otworzyć mu drogę do rekordów z pierwszej połowy listopada. Z drugiej strony wybicie dołem może wskazywać presję na retest 20,000 punktów.

Źródło: xStation5