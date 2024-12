Wykres dnia - US100 (26.12.2024)

US100 cofa się dzisiaj nieco poniżej 22000 punktów, po mocnym wzroście, który miał miejsce we wtorek w Wigilię Bożego Narodzenia. Wzrosty napędzane były spółkami technologicznymi. Mocne wzrosty widoczne były m.in. na Apple. Akcje spółki wzrosły we wtorek ponad 1% i kapitalizacja spółki przekroczyła 3,9 biliona dolarów. Mocno wzrosły również akcje spółek z sektora półprzewodników, co było związane z rozpoczęciem dochodzenia w stosunku do chińskich spółek zajmujących się produkcją procesorów. Według oświadczenia Białego Domu, dochodzenie ma na celu zbadanie „działań, polityk i praktyk” związanych z produkcją komponentów wykorzystywanych w produkcji półprzewodników. Władze uzasadniają krok obawami, że Chiny „rutynowo stosują polityki i praktyki niezgodne z zasadami rynkowymi oraz celowe wsparcie przemysłowe”. Dochodzenie jednak może być także postrzegane jako polityczna odpowiedź na niedawno wszczęte w Chinach postępowanie antymonopolowe wobec Nvidii.

US100 cofa się nieznacznie po wzrostach w trakcie sesji azjatyckiej. Niemniej od rolowania, które miało miejsce po decyzji Fed (wtedy mieliśmy też mocną korektę), US100 oraz US500 zdołały wzrosnąć o mniej więcej 2,5%. To oznacza, że Rajd Św. Mikołaja wszedł w kluczową fazę i wcześniejsze spadki zostały w pełni zneutralizowane. Najbliższe opory to okolice historycznych szczytów przy 22150 punktów oraz następnie przy 22400 punktów przy zniesieniu 138.2. Z drugiej strony wsparcie znajduje się przy 21500 w okolicach zniesienia 113.0