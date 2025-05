Wykres dnia: US500 (19.05.2025)

Kontrakty terminowe na indeks S&P500 kończą tydzień nieprzerwanych wzrostów tracąc na początku sesji blisko 1,2%. Obniżenie ratingu kredytowego dla USA przez agencję Moody’s na nowo generuje sentyment “sprzedawania USA” – indeksy tracą, a rosnące rentowności obligacji skarbowych podkreślają problem obsługi amerykańskiego długu.

Od 22. kwietnia amerykańskie indeksy właściwie bez przerwy nadrabiały 2 miesiące wyprzedaży spowodowanej kolejnymi etapami wojny celnej Donalda Trumpa. US500 zakończył ubiegły tydzień u drzwi psychologicznego poziomu 6000, ocierając się tym samym o granicę wykupienia (RSI > 70). Źródło: xStation5

Dług był przez lata najważniejszym towarem eksportowym USA, a długo niezachwiana wiara w wyjątkowość i gospodarczą wydajność (ang. American exceptionalism) pozwalały Stanom mobilizować rekordową ilość kapitału. Pejzaż ten może jednak ulec zmianie po tym jak Moody’s, ostatnia z trzech największych agencji ratingowych (obok S&P i Fitch), obniżyła rating kredytowy dla USA. Uzasadnienie decyzji w praktyce odzwierciedla hasła, które Donald Trump miał na ustach podczas kampanii prezydenckiej w 2024 roku.

Mowa przede wszystkim stale rosnącym zadłużeniu USA. W latach 2012-2024 relacja długu federalnego do PKB wzrosła z 70% do 98% i żadna z partii nie zaproponowała trwałych rozwiązań, które zatrzymałyby spiralę amerykańskiego zadłużenia. Do tego dochodzą również rosnące koszty obsługi długu, odzwierciedlone przez ostatni wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Jak podaje Moody’s, odsetki od obligacji federalnych pochłonęły w 18% wpływów w 2024 (vs 9% w 2021).

O ile sam Donald Trump nawołuje do redukcji długu od początku kampanii, to działania jego administracji i prognozy Moody’s nie wskazują na szybką realizację tego celu. Dziura budżetowa na 2025 rok jest blisko o 210 mld dolarów większa niż w 2024, a zapowiadane obniżki podatków mogą nie zostać w pełni sfinansowane przez cła, biorąc pod uwagę silny kurs na deeskalację wojny handlowej. Ponadto planowane na 2026 rok cięcia w programach socjalnych mogą uszczuplić budżet federalny jedynie o ok. 15%, pozostawiając największe źródła wydatków (np. Medicare czy płatności odsetkowe) na swoim miejscu. Pomimo agendy Trumpa, Moody’s prognozuje wzrost deficytu USA do 134% przed 2035 rokiem.

USA opuściło grono najlepiej ocenianych krajów-pożyczkobiorców. Warto jednak zauważyć, że większość gospodarek z najwyższym ratingiem (AAA) jest również w procesie analizy pod potencjalną zmianę statusu (“u” = under review ). Źródło: Bloomberg Finance L.P.