Wykres dnia - USDIDX (11.12.2024)

Dolar amerykański stoi przed krytycznym momentem przed środowymi danymi o CPI, z oczekiwaniami rynkowymi skłaniającymi się ku utrzymującym się presjom inflacyjnym, które mogą opóźnić oczekiwane obniżki stóp procentowych przez Fed. Inflacja bazowa pozostaje uporczywie wysoka, podczas gdy zmiana polityczna dodaje nowe warstwy niepewności do trajektorii dolara.

Kluczowe statystyki rynkowe:

Oczekiwany bazowy CPI na poziomie 0,3% m/m za listopad, co oznacza czwarty z rzędu miesiąc mocnych odczytów

Prawdopodobieństwo obniżki stóp w grudniu, implikowane przez rynek, spada w miarę narastania obaw o inflację

Dolar znajduje wsparcie techniczne, gdy rentowności obligacji skarbowych utrzymują się na poziomie 4% w kluczowych terminach

Krótkoterminowy kierunek dolara w dużej mierze zależy od środowego raportu o inflacji, a prognozy przewidują kolejny miesiąc uporczywych presji cenowych. Oczekuje się, że bazowy indeks cen konsumpcyjnych, z wyłączeniem żywności i energii, utrzyma miesięczne tempo na poziomie 0,3%, co sugeruje, że droga Rezerwy Federalnej do osiągnięcia celu 2% pozostaje wyzwaniem.

Przewidywania odnośnie CPI. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Znaczące presje inflacyjne utrzymują się w kilku sektorach, przy czym ceny używanych samochodów mają wzrosnąć o 1,2% w listopadzie, po wzroście o 2,7% w poprzednim miesiącu. Koszty mieszkaniowe nadal wykazują ograniczone oznaki znaczącego spowolnienia, a ekwiwalent czynszu właściciela ma wzrosnąć o 0,3% do 0,4%, utrzymując tempo powyżej poziomu sprzed pandemii.

Obraz techniczny pokazuje zwiększoną ostrożność wśród inwestorów instytucjonalnych, a ostatnie dane dotyczące przepływów ujawniają znaczną redukcję długości trwania i sprzedaż papierów wartościowych o długim terminie zapadalności przez fundusze inwestycyjne. Ta zmiana w pozycjonowaniu, w połączeniu z rocznym bilansem portfela, sugeruje zwiększony potencjał zmienności na rynku.

Rynkowe wycenienie obniżki stóp procentowych. Źródło: Bloomberg

Patrząc w przyszłość, uwaga rynku pozostaje mocno skupiona na dzisiejszej publikacji CPI i jej implikacjach dla polityki Fed. Chociaż handlowcy wciąż w dużej mierze oczekują obniżek stóp procentowych w nadchodzących miesiącach, utrzymujące się wysokie odczyty inflacji bazowej mogą skłonić do bardziej stopniowego podejścia do luzowania polityki pieniężnej niż obecnie wyceniane.

Przejście polityczne dodaje kolejny poziom złożoności do perspektyw dolara, z proponowanymi politykami, w tym potencjalnymi taryfami i obniżkami podatków, które mogą tworzyć nowe presje inflacyjne. Niektóre firmy już dostosowują strategie cenowe w oczekiwaniu na te zmiany polityczne, co może skomplikować wysiłki Fed w walce z inflacją.

Przeważająco gołębie pozycjonowanie rynku stwarza potencjał dla znaczących ruchów dolara, jeśli dane o inflacji zaskoczą w górę. Ekonomiści Deutsche Bank zauważają, że chociaż obniżka stóp w grudniu pozostaje możliwa, komunikaty Fed prawdopodobnie będą podkreślać bardziej stopniowe tempo luzowania w przyszłości, szczególnie jeśli inflacja nadal będzie oporna na zacieśnianie polityki pieniężnej.

W miarę zbliżania się do końca roku, interakcja między utrzymującymi się presjami inflacyjnymi, potencjalnymi zmianami polityki i pozycjonowaniem rynku sugeruje, że dolar może napotkać zwiększoną zmienność. Wells Fargo prognozuje, że droga do celu inflacyjnego Fed na poziomie 2% może się wydłużyć do 2026 roku, z ograniczonym postępem oczekiwanym w nadchodzącym roku.

USDIDX (interwał D1)

Indeks dolara amerykańskiego obecnie handluje powyżej poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego. Przełamanie tego poziomu może prowadzić do ponownego testu szczytów z lipca na poziomie 105,728. Z kolei byki celują w poziom 23,6% zniesienia Fibonacciego jako kolejny opór, z perspektywą ponownego testu najwyższego poziomu w historii (ATH).

RSI zaczyna rosnąć, sygnalizując potencjalną byczą dywergencję, co sugeruje wzmacniające się momentum. Tymczasem MACD się zacieśnia, wskazując na prawdopodobne przecięcie, które może potwierdzić bycze momentum w nadchodzących sesjach. Te czynniki pozycjonują indeks w kluczowym punkcie, z krytycznymi poziomami działającymi jako wskaźniki decyzji dla jego kolejnego ruchu.