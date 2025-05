Wykres dnia: USDIDX (12.05.2025)

Indeks dolara w szczytowym momencie zyskiwał dzisiaj blisko 1,1%, dając wyraz ulgi rynków wobec nowych ustaleń handlowych między Chinami a USA. Wojna handlowa została de facto zawieszona na 90 dni, jednak otwartym pozostaje pytanie, czy biznes uwierzy w koniec niepewności a inwestorzy w stabilność polityki USA.

Normalizacja stosunków handlowych może pomóc dolarowi powrócić do poziomów sprzed Dnia Wyzwolenia. Źródło: xStation5

Rynki zamykały się w piątek pełne napięcia w oczekiwaniu na pierwszą turę negocjacji handlowych między Chinami a USA. Weekend przyniósł pierwsze doniesienia o dobrym przebiegu rozmów w Genewie, jednak optymizm na samym początku dzisiejszej sesji był dość ostrożny – komentarze o “dobrym starcie” to jednak wciąż za mało w obliczu ponad 100-procentowych ceł między dwoma największymi gospodarkami świata.

Byczy sentyment zerwał się ze smyczy między godz. 8:00 a 9:00. Podczas wspólnej konferencji Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent ogłosił redukcję amerykańskich ceł z 145% do 30% w odpowiedzi na prawie symetryczny ruch ze strony Chin (z 125% do 10%). Ustalenia wejdą w życie w najbliższą środę i będą ważne przez 90 dni.

O ile handlowy pokój między Chinami i USA nie rozwiewa niepewności w długim terminie, to dla biznesu jest to niezbędne okno czasowe, które pomoże przekalibrować swoją strategię. Obniżka ceł okazała się być znacznie większa niż oczekiwano (przed weekendem mówiono o 60-80%), co może pomóc rozwiać obawy o łańcuchy dostaw, presję cenową i dostęp do rynków.

Dla dolara może to oznaczać powrót do poziomów sprzed Dnia Wyzwolenia. W ostatnich tygodniach niepewność wobec polityki gospodarczej Trumpa generowała sentyment pt. “Sprzedaj USA”, czyniąc zarówno rynek akcji, jak i długu mniej atrakcyjnymi. Normalizacja stosunków handlowych pomoże złagodzić kryzys zaufania wobec dolara, niemniej nieprzewidywalność prezydenta USA skłoni zapewne inwestorów do dywersyfikacji swojego portfolio między regionami.

Kurs EURUSD zdecydowanie zawrócił w stronę spreadu między rentownościami 2-letnich obligacji w Niemczech i w USA. Stopniowe wygasanie niepewności handlowej przywraca wagę czynnikom monetarnym, tj. różnicy w stopach procentowych w Strefie Euro i USA. Źródło: XTB Research

Względna poprawa warunków handlowych sprawiła, że euro, jen i frank wytraciły nadwyżkę wzrostów wobec dolara. Źródło: XTB Research