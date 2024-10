Wykres dnia - USDJPY (12.09.2024)

Japoński jen traci do dolara mimo jastrzębich komentarzy Naokiego Tamury z Banku Japonii. Bankier wskazał, że stopy w Japonii powinny wzrosnąć do 1% niebawem, z obecnych 0.25%. W jego ocenie inflacja w Japonii jest na dobrej drodze do osiągnięcia 2% wzrostu, zgodnie z projekcjami. Obecne trzyletnie ramy czasowe prognozy BOJ dotyczące wzrostu i inflacji obejmują okresy budżetowe 2024 - marzec 2027. Komentarz Tamury przez niektórych interpretowany może być jako 'głos rozsądku', wybrzmiewający w trakcie, gdy BoJ (bardzo powoli) opuszcza niedawną politykę.

Według Tamury rynki wyceniają bardzo spokojne tempo podwyżek stóp BoJ i jeśli bankierzy zdecydują się na takie, zaryzykują zbyt szybki wzrost cen i prawdopodobnie będą zmuszeni później podnosić stopy gwałtownie. Tamura jest znany z jastrzębiego stanowiska w sprawie polityki banku. Tamura ocenił, że trend wzrostu płac w gospodarce jest stały, podczas gdy japońskie firmy przerzucają więcej, niż zwykle kosztów wynikających z importu, na konsumentów.

W ocenie Tamury kraj zmaga się z niedoborami pracowników na rynku pracy, co tworzy dodatkową presję inflacyjną. Z publikowanych dziś danych BOJ wynika, że ​​tempo wzrostu cen towarów dla przedsiębiorstw w Japonii spowolniło po raz pierwszy od ośmiu miesięcy. Ceny towarów korporacyjnych w Japonii wzrosły w sierpniu o 2,5% r/r wobec 3,0% r/r w lipcu.

USDJPY (interwał M30, D1)

USDJPY cofnął się w nocy o prawie 600 pipsów, po wypowiedziach Naokiego Tamury z 142.9 do 142.3, ale ruch ten obecnie został w całości wymazany i para kontynuuje wzrosty o blisko 0.3%. Dynamika wzrostu przyspieszyła po wczorajszych danych CPI z USA, które umocniły dolara. Dziś zmienność na USDJPY może przyspieszyć w okolicach godziny 14:30, gdy opublikowane zostaną wnioski o zasiłek w USA (rynek oczekuje niewielkiego wzrostu z 227 do 230 tys.) i inflacja PPI, gdzie oczekiwany jest mocny spadek z 2.2% na 1.8% r/r. Jakiekolwiek jastrzębie zaskoczenie może wywołać kolejny impuls wzrostowy na parze w kierunku 144. Wydaje się, że potencjał do krótkoterminowego odreagowania istnieje, choć czynniki fundamentalne (cięcia w Fed, oczekiwane podwyżki w Japonii) mogą wziąć górę w górnych granicach kanału spadkowego.

