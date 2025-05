Wykres Dnia - USDJPY (16.05.2025)

Dolar osłabia wobec jena japońskiego, a kurs USD/JPY spadł do poziomu 145,20, po tym jak rynki zareagowały na łagodniejsze dane inflacyjne z USA oraz zaskakująco odporny wzrost PKB Japonii o 0,2% w I kwartale, który znacząco przewyższył oczekiwania dotyczące skurczenia się gospodarki o 1,1%.

Rozbieżne polityki banków centralnych

Zastępca Gubernatora BoJ Shinichi Uchida potwierdził jastrzębie stanowisko banku centralnego, oświadczając, że "będą kontynuować podwyżki stóp, jeśli gospodarka i ceny będą poprawiać się zgodnie z prognozami". Stanowi to kontrast z coraz bardziej gołębią perspektywą Rezerwy Federalnej po tym, jak kwietniowy wskaźnik CPI spadł do 2,3% rok do roku. Rynki wyceniają obecnie około 56 punktów bazowych obniżek stóp Fed do grudnia 2025 roku, w porównaniu z wcześniej oczekiwanymi 49 punktami bazowymi.

Relacje handlowe i perspektywy

Umowa o 90-dniowej redukcji ceł między USA a Chinami początkowo wzbudziła optymizm, ale obawy dotyczące długoterminowej polityki handlowej utrzymują się. Japoński premier Shigeru Ishiba sprzeciwił się jakiejkolwiek umowie handlowej z USA, która wykluczałaby przepisy dotyczące sektora motoryzacyjnego, podkreślając potencjalne wyzwania dla japońskiego eksportu. Średnioterminowe perspektywy dolara wobec jena wydają się coraz bardziej niedźwiedzie, ponieważ rozbieżność polityki monetarnej się umacnia, a Goldman Sachs zrewidował swój trzymiesięczny cel dla USD/JPY do poziomu 142,50.

USDJPY (D1)

Para USDJPY jest obecnie notowana w okolicach 30-dniowej średniej EMA, kluczowego poziomu krótkoterminowego. Byki będą dążyć do przełamania 50-dniowej średniej EMA na poziomie 145,82, aby odzyskać kontrolę, podczas gdy niedźwiedzie celują w ponowny test poprzednich minimów na poziomie 142,390. Wskaźnik RSI jest na skraju przełamania byczej dywergencji, sugerując potencjalne osłabienie momentum. Tymczasem MACD zacieśnia się, sygnalizując brak zdecydowania.