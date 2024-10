Wykres dnia - USDJPY (22.10.2024)

Para USD/JPY gwałtownie wzrosła w poniedziałek, przebijając krytyczny poziom 150,00, aby osiągnąć nowe maksima, wywołując natychmiastowe spekulacje na temat potencjalnej interwencji Japonii. Para walutowa osiągnęła 150,78, co oznacza wzrost o ponad 150 pipsów od minimów sesji azjatyckiej, ponieważ wiele czynników zbiegło się, aby obniżyć jena w stosunku do dolara.

Ten znaczący ruch następuje na tle zwiększonej niepewności politycznej w Japonii, gdzie ostatnie sondaże sugerują możliwość powstania mniejszościowego rządu koalicyjnego po nadchodzących wyborach 27 października. Niestabilność polityczna wywiera dodatkową presję na jena, ponieważ rynki zmagają się z potencjalnymi implikacjami dla trajektorii polityki pieniężnej Banku Japonii.

Krzywa dochodowości amerykańskich obligacji skarbowych Źródło: Bloomberg

Gwałtowny wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych nadal jest głównym motorem napędowym, a 10-letni benchmark wzrósł powyżej 4,11%. Ta różnica w rentownościach pozostaje kluczowym czynnikiem wspierającym siłę dolara względem jena, szczególnie że rynki wyceniają obecnie około dwóch obniżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych w nadchodzącym roku, co jest bardziej konserwatywną perspektywą niż poprzednie oczekiwania.

Uwaga rynku nasiliła się wokół potencjalnej interwencji władz japońskich. Tygodniowa prognoza Mizuho wyraźnie podkreśliła, że ​​„zagrożenie interwencją werbalną wzrasta, gdy kurs USD/JPY przekracza 150, co sugeruje zwiększoną czujność uczestników rynku w związku z możliwymi działaniami Ministerstwa Finansów lub Banku Japonii.

Wymiar polityczny dodaje kolejną warstwę złożoności do perspektyw waluty. Potencjalna utrata większości przez rządzącą koalicję LDP-Komeito może znacząco wpłynąć na zdolność Banku Japonii do stopniowego wychodzenia z ultraluźnej polityki pieniężnej. Zróżnicowane stanowiska partii opozycyjnych w sprawie polityki pieniężnej, przy czym niektóre z nich opowiadają się za kontynuowaniem środków akomodacyjnych, powodują dodatkową niepewność na rynku.

Krótkoterminowa dynamika handlu wskazuje na zwiększoną aktywność zabezpieczającą, a rynki opcji odzwierciedlają rosnący popyt na ochronę przed gwałtownymi zmianami jena. To defensywne pozycjonowanie sugeruje, że uczestnicy rynku przygotowują się na potencjalną interwencję lub zwiększoną zmienność wokół nadchodzących wyborów.

Patrząc w przyszłość, para walutowa stoi w obliczu kilku kluczowych ryzyk zdarzeń, w tym:

Wybory powszechne w Japonii 27 października

Nadchodzące przemówienia decydentów Rezerwy Federalnej

Ciągłe monitorowanie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych ruchy

Potencjalna interwencja japońskich władz

Dwudniowe spotkanie polityczne Banku Japonii kończące się 31 października, z oczekiwaną przerwą w podwyżkach stóp

Podsumowując, gwałtowny ruch USD/JPY powyżej 150 stanowi połączenie niepewności politycznej w Japonii, rosnących rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i zmieniających się oczekiwań dotyczących polityki pieniężnej. Rynek pozostaje bardzo wrażliwy na potencjalną interwencję, a inwestorzy uważnie monitorują zarówno poziomy techniczne, jak i sygnały polityczne japońskich władz. Nadchodzące wybory dodają kolejną warstwę złożoności do i tak już zmiennej pary walutowej, sugerując dalszą wysoką zmienność w krótkim okresie.

USDJPY (interwał D1)

USDJPY handluje się powyżej swojej 100-dniowej SMA po wczorajszym gwałtownym wzroście, co sygnalizuje krótkoterminową siłę. Zbliża się obecnie do kluczowego oporu w pobliżu 200-dniowej SMA, co pokrywa się z krytycznym poziomem zniesienia Fibonacciego. Aby japoński jen odzyskał siłę, musi najpierw przebić się poniżej 100-dniowej SMA na poziomie 149,211 i osiągnąć poziom wsparcia ustalony przez poprzedni szczyt na poziomie 147,166. RSI konsoliduje się poniżej poziomów wykupienia od prawie miesiąca, a MACD pozostaje napięty, co wskazuje, że na horyzoncie może pojawić się znaczna zmienność.

Źródło: xStation