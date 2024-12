Wykres dnia - USDJPY (24.12.2024)

Dzisiaj w pierwszej części dnia poznaliśmy minutki BOJ z październikowej decyzji banku w sprawie stóp procentowych. Bank Japonii podkreślił swoje ostrożne podejście do podnoszenia stóp. Mimo że zmienność na rynku forex jest dzisiaj umiarkowana, to JPY notuje lekkie wzrosty ograniczające się do 0,00-0,15%.

Bank Japonii (BOJ) utrzymał stopę procentową na stałym poziomie 0,25% w październiku (protokół) i ponownie w grudniu.

Decydenci zasygnalizowali, że stopniowe podwyżki stóp mogą nastąpić, jeśli trendy inflacyjne utrzymają się na właściwym poziomie.

Jednak kolejne podwyżki mają być dokonywane w umiarkowanym tempie.

Obawy o politykę Stanów Zjednoczonych i globalna niepewność gospodarcza sprawiły, że BOJ wybiera ostrożne podejście do polityki monetarnej.

Warunki krajowe pozostają umiarkowanie pozytywne: oczekuje się, że płace i konsumpcja pozostaną na wysokim poziomie.

Ueda podczas decyzji napomniał, że nowe dane ankietowe o płacach będę znane na przełomie marca/kwietnia, co może oznaczać odłożenie dalszych podwyżek o kolejne parę miesięcy.

Reakcja inwestorów na łagodny ton BOJ była stonowana. Jen początkowo osłabił się do około 157,40 w stosunku do dolara amerykańskiego. Finalnie, rynki nie były zaskoczone protokołem, a USDJPY cofnął się do 157,20 po publikacji.

Patrząc w przyszłość, wiele będzie zależeć od zmian w polityce Stanów Zjednoczonych pod rządami nowej administracji i ich wpływu na globalne warunki gospodarcze. Decydenci BOJ podkreślili znaczenie stabilnego wzrostu płac dla wsparcia konsumpcji i utrzymania stopy inflacji. Dlatego kolejnym kluczowym wydarzeniem z tej perspektywy będą przyszłoroczne wiosenne negocjacje płacowe.

