Wykres Dnia - USDJPY (25.04.2025)

Jen japoński osłabił się wobec dolara amerykańskiego w piątek, a kurs USDJPY wzrósł o 0,7% po tym, jak dane inflacyjne z Tokio gwałtownie wzrosły, a napięcia handlowe ze Stanami Zjednoczonymi utrzymywały się.

Wzrost inflacji podnosi oczekiwania dotyczące stóp procentowych

Inflacja bazowa w Tokio wzrosła do 3,4% rok do roku w kwietniu z 2,4% w marcu, przekraczając prognozy na poziomie 3,2%. Oznacza to najwyższy poziom od dwóch lat, znacznie przekraczający cel Banku Japonii wynoszący 2%. Pomimo tych presji, Bank Japonii prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie podczas posiedzenia 1 maja ze względu na niepewność handlową, choć analitycy dostrzegają teraz zwiększone prawdopodobieństwo podwyżki stóp do czerwca lub lipca.

Napięcia handlowe wpływają na perspektywy polityki

Niedawna 25% cła prezydenta Trumpa na japoński import samochodowy oraz tymczasowe 10% cło na wszystkie japońskie towary skomplikowały proces decyzyjny BOJ. W odpowiedzi premier Ishiba ogłosił pakiet antykryzysowy obejmujący wsparcie finansowania przedsiębiorstw, dotacje na benzynę oraz ulgi w rachunkach za media.

Kontynuacja rozmów Japonia-USA

Minister Finansów Kato spotkał się z Sekretarzem Skarbu USA Bessentem w Waszyngtonie, zgadzając się na "konstruktywny" dialog walutowy, jednocześnie podtrzymując stanowisko, że kursy walutowe powinny być kształtowane przez rynek. Główny negocjator handlowy Japonii odwiedzi Waszyngton w przyszłym tygodniu w celu dalszych rozmów, a doniesienia sugerują, że Japonia może zwiększyć import amerykańskiej soi, aby zmniejszyć nierównowagę w handlu.

Jen już umocnił się o około 9% wobec dolara od stycznia, a uczestnicy rynku uważnie obserwują sygnały zarówno z frontu polityki handlowej, jak i monetarnej.

USDJPY (D1)

Kurs USD/JPY zbliża się do poziomu zniesienia Fibonacciego 23,6%. Byki będą dążyć do przetestowania 30-dniowej średniej kroczącej, z potencjalnym celem na poziomie zniesienia 38,2%. Niedźwiedzie natomiast będą próbowały zepchnąć cenę poniżej ostatnich minimów na poziomie 139. Wskaźnik RSI tworzy byczą dywergencję z wyższymi maksimami, podczas gdy MACD rozszerza się po byczym przecięciu.