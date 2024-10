Żabka pod presją w pierwszych minutach sesji

Żabka dziś weszła na giełdę, a IPO spółki było największym debiutem na polskiej giełdzie od 2020 r., kiedy to na warszawski parkiet weszły akcje Allegro. Pierwsze kwadranse handlu przynoszą presję spadkową na akcjach spółki, a na razie notowania w stosunku do ceny otwarcia tracą ok. 5%.

Żabka otworzyła się na poziomie 22,99 zł, co oznacza ok. 7% wzrost w stosunku do ceny emisyjnej ustalonej na poziomie 21,5 zł. W pierwszych minutach handlu notowania spółki wzrosły do rekordowej ceny 23,43 zł, jednak od tamtej pory widać na walorach spółki przeważający sentyment spadkowy. Jak na razie wolumen transakcji wskazuje na ponad 17,6 mln akcji, z czego prawie 8 mln akcji obejmuje transakcje na otwarciu.

Z perspektywy akcjonariuszy, którzy zdecydowali się na zakup akcji spółki w IPO, sytuacja nie wygląda negatywnie, gdyż po spadku w okolice ceny emisyjnej notowania spółki zaczynają odbijać, jednakże wobec mocnych oczekiwań dotyczących tego debiutu, a także zachowania kursu Allegro na debiucie można stwierdzić, że pierwsze kwadranse sesji w przypadku Żabki mijają spokojniej od oczekiwań.

Notowania Żabki wraz z wolumenem obrotu. Źródło: Bloomberg Finance L.P.