🟡Złoto rośnie 0,85% przed Fed

Z艂oto pr贸buje odrabia膰 straty przed decyzj膮 Fed, po mocnych spadkach zwi膮zanych z wygran膮 Trumpa w wyborach

To nie koniec emocji na rynkach finansowych po wyborach prezydenckich w USA, kt贸re przynios艂y spory wzrost zmienno艣ci. Po wygranej Trumpa wydaje si臋, 偶e Fed ma jeszcze trudniejszy orzech do zgryzienia, cho膰 dzisiejsza decyzja nie przyniesie zaskoczenia. Niemniej mocniejsza zmiana komunikacji ze strony Fed w por贸wnaniu do wrze艣niowego posiedzenia mo偶e oznacza膰 reakcj臋 na wyniki wybor贸w, cho膰 jednocze艣nie sam rynek wskazywa艂 na potrzeb臋 mniejszej ilo艣ci obni偶ek ju偶 wcze艣niej. Jak dzisiejsza decyzja Fed mo偶e wp艂yn膮膰 na kluczowe rynki i czy Fed zakomunikuje bardziej ostro偶ne podej艣cie do kolejnych obni偶ek?

Obni偶ka jest pewna. Co dalej?

Dzisiejsza obni偶ka jest wyceniana z prawdopodobie艅stwem 99,8% patrz膮c na kontrakty terminowe na ameryka艅skie stopy procentowe. Z kolei ruch w grudniu jest wyceniany na poziomie 73,6%. W ostatnim miesi膮cu by艂 moment, kiedy rynek wycenia艂 r贸wne szanse dla obni偶ki i utrzymania w grudniu. Wyb贸r Donalda Trumpa nie zmieni艂 w tym momencie znacz膮co oczekiwa艅, co do bie偶膮cego roku, ale zmniejszy艂 nieco oczekiwania na ci臋cia na rok przysz艂y. Niemniej podczas wrze艣niowego posiedzenia oczekiwano ci臋膰 na poziomie 200 punkt贸w bazowych do wrze艣nia przysz艂ego roku. Obecnie wycenia si臋 mniej ni偶 100 punkt贸w bazowych.

殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Mocny wzrost gospodarczy w III kwartale raczej wskazywa艂 na to, 偶e Fed nie b臋dzie zmuszony do mocniejszych obni偶ek. Z drugiej strony nadszed艂 fatalny raport NFP za pa藕dziernik, kt贸ry pokaza艂 wzrost na poziomie zaledwie 12 tys. Chocia偶 samo biuro ds. statystyk z rynku pracy w USA wskazuje na to, 偶e dane s膮 w pewnym stopniu zaburzone przez huragany, to jednak cz臋艣膰 cz艂onk贸w Fed, w tym najprawdopodobniej Powell b臋dzie bardziej zatroskana o rynek pracy, co mo偶e powodowa膰 przynajmniej na ten moment utrzymanie statutu potrzeby dalszych obni偶ek.

Z drugiej strony trzeba pami臋ta膰, 偶e cz臋艣膰 cz艂onk贸w chcia艂a we wrze艣niu jedynie ci臋cia o 25 punkt贸w bazowych. Teraz, kiedy istnieje potencja艂 podwy偶ki oczekiwa艅 inflacyjnych, cz臋艣膰 cz艂onk贸w mo偶e chcie膰 wstrzymania si臋 z obni偶kami w grudniu lub na pocz膮tku przysz艂ego roku.

Wa偶ne b臋d膮 prognozy w grudniu

Chocia偶 na ten moment wycenia si臋 du偶e prawdopodobie艅stwo obni偶ki w grudniu, to jednak sporo mo偶e si臋 zmieni膰 patrz膮c na prognozy gospodarcze na przysz艂y rok. Fed b臋dzie musia艂 wzi膮膰 pod uwag臋 gospodarcz膮 agend臋 Trumpa oraz taryfy celne na zagraniczne produkty. Wed艂ug Janet Yellen wzrost deficytu o 1% PKB w przeci膮gu 10 lat zwi臋ksza neutraln膮 stop臋 procentow膮 o 30-40 punkt贸w bazowych. Teoretycznie mo偶e to oznacza膰, 偶e w grudniu wi臋ksza cz臋艣膰 cz艂onk贸w b臋dzie widzie膰 neutraln膮 stop臋 procentow膮 wy偶ej. Na ten moment oczekiwania cz艂onk贸w Fed s膮 mocno rozstrzelone. Warto te偶 pami臋ta膰, 偶e wszystko to wp艂ywa na wzrost rentowno艣ci d艂ugoterminowych na rynku, co mo偶e z kolei prowadzi膰 do ograniczenia potencja艂u wzrostu gospodarczego. Niemniej s膮 to rozwa偶ania dopiero na grudzie艅/stycze艅, natomiast teraz Powell prawdopodobnie b臋dzie w stanie przekona膰 swoich koleg贸w z Fed, 偶e obni偶ki st贸p s膮 potrzebne, w celu wsparcia sytuacji na rynku pracy.

Stopy procentowe w USA oraz rentowno艣ci. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak zareaguje rynek?

Dzisiejszy obraz rynku jest w mocnym stopniu wyrysowany wynikami wczorajszych wynik贸w wybor贸w prezydenckich w USA oraz dzisiejszym odreagowaniem. Niemniej mo偶na oczekiwa膰 reakcji dzisiaj o godzinie 20 oraz p贸藕niej po 20:30 w trakcie konferencji prasowej Powella. Je艣li Powell nie zmieni komunikacji w stosunku do poprzedniej i dalej b臋dzie wskazywa艂 na potrzeb臋 obni偶ek wobec s艂abn膮cej sytuacji na rynku pracy, mo偶liwy b臋dzie spadek dolara, odbicie na z艂ocie oraz w zasadzie dalsze wsparcie rynku akcji. Z drugiej strony je艣li Powell zacznie m贸wi膰 o mo偶liwym wp艂ywie polityki Trumpa na oczekiwania inflacyjne oraz rentowno艣ci, mo偶e to oznacza膰, 偶e Fed bierze przysz艂膮 polityk臋 fiskaln膮 pod uwag臋 ju偶 teraz. To mo偶e w jeszcze wi臋kszym stopniu ograniczy膰 oczekiwan膮 ilo艣膰 obni偶ek, co z kolei jest dobre dla dolara, negatywne dla z艂ota w kr贸tkim terminie i negatywne dla indeks贸w gie艂dowych. Warto jednak pami臋ta膰, 偶e dalszy wzrost deficytu w USA jest bardzo pozytywny dla z艂ota w d艂ugim terminie.

Jeszcze niedawno wyceniano stop臋 rz臋du 3,0% w czerwcu, a obecnie jest to ju偶 niemal 4%. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Z艂oto ogranicza wczorajsze spadki, odbijaj膮c dzisiaj od 艣redniej 50 okresowej. Je艣li Fed nie zmieni komunikacji, mo偶liwe b臋dzie dzisiaj odbicie do okolic 2700 USD, gdzie znajduje si臋 艣rednia 25 okresowa. Z drugiej strony, spekulacje na temat o偶ywienia inflacyjnego w przysz艂ym roku ze strony Fed mog膮 ponownie sprowadzi膰 z艂oto w okolice 2650 USD za uncj臋. 殴r贸d艂o: xStation5

