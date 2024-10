🟡Złoto traci 0,4% przed ADP

Raport ADP da wyznacznik dla inwestor贸w przed pi膮tkowym oficjalnym raportem NFP z ameryka艅skiego rynku pracy

Dzisiaj o godzinie 14:15 poznamy raport prywatny dotycz膮cy zmiany zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Raport ADP w ostatnim czasie dawa艂 nieco wi臋ksz膮 moc predykcyjn膮 w stosunku do NFP, cho膰 w przypadku sierpnia sporo zani偶y艂 ostateczny wzrost zatrudnienia. Czego oczekuje rynek po dzisiejszym raporcie oraz jaki b臋dzie to mia艂o wp艂yw na oczekiwania dotycz膮ce st贸p procentowych i jakie ostatecznie b臋dzie to mia艂o prze艂o偶enie na rynki finansowe?

Oczekiwania rynku:

Konsensus Bloomberga wskazuje na odczyt na poziomie 125 tys. (mediana) oraz 121 tys. z perspektywy 艣redniej

Poprzednio odczyt wyni贸s艂 99 tys., przy ostatecznym odczycie NFP na poziomie 142 tys.聽

Konsensus Bloomberga zawiera obecnie jedynie 25 bardzo rozrzuconych prognoz: od 80 tys, do 150 tys.聽

Najlepsi prognozuj膮cy wskazuj膮 na odczyty blisko 130 tys.聽

Sezonowo艣膰 wskazuje na potencjaln膮 popraw臋 wzgl臋dem poprzednich odczyt贸w. Na podobne wnioski wskazuje Bloomberg Economics, co ma mie膰 zwi膮zek z modelem dostosowawczym dotycz膮cym ilo艣ci urodze艅 i zgon贸w

Wczorajszy raport JOLTS pokaza艂 znacznie lepszy stan rynku pracy, cho膰 trend dotycz膮cy ilo艣ci nowych etat贸w wci膮偶 pozostaje spadkowy

艢rednia liczba wniosk贸w o zasi艂ek dla bezrobotnych spad艂a do poziomu 224 tys. W ostatnich tygodniach, wskazuj膮c na zdecydowanie lepsz膮 sytuacj臋 ni偶 w lipcu oraz sierpniu

Subindeks zatrudnienia z indeksu ISM dla przemys艂u spad艂 znacz膮co do 43,9 punkt贸w z poziomu 46 punkt贸w, przy oczekiwaniu 47 punkt贸w

Konsensus Bloomberga nie wydaje si臋 by膰 dobr膮 wytyczn膮 dla dzisiejszego odczytu. Jednocze艣nie trudno te偶 stwierdzi膰, czy ADP b臋dzie wytyczn膮 dla raportu NFP w pi膮tek. Przed NFP poznamy jeszcze jutro claimsy oraz subindeks zatrudnienia ISM z sektora us艂ugowego. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB



Raport JOLTS pokaza艂 wyra藕n膮 popraw臋, cho膰 trend pozostaje bez zmian. Czy raport ADP r贸wnie偶 poka偶e si臋 od lepszej strony?

Fed jest skupiony na rynku pracy

Ameryka艅ski dolar zacz膮艂 umacnia膰 si臋 od pocz膮tku tego tygodnia, co r贸wnie偶 wp艂yn臋艂o na s艂abo艣膰 z艂ota w poniedzia艂ek. Mia艂o to miejsce po wypowiedzi Powella, kt贸ry wskaza艂, ze Fed nie musi si臋 spieszy膰 z obni偶kami i inwestorzy nie powinni oczekiwa膰 kolejnej du偶ej obni偶ki. Z drugiej strony Bostic z Fed Atlanta wskaza艂, 偶e odczyt NFP poni偶ej 100 tys. m贸g艂by doprowadzi膰 do kolejnego dzia艂ania ze strony Rezerwy Federalnej. Obecnie oczekiwanie na podw贸jne ci臋cie o 50 pb w listopadzie spad艂o do 37%, cho膰 jeszcze niedawno wynosi艂o 50%.聽

Jak zareaguje rynek?

Z艂oto lekko cofa si臋 przed publikacj膮 dzisiejszych danych. Widzimy, 偶e wcze艣niejsza korekta zawiera艂a si臋 w wielko艣ci poprzednich korekt od pocz膮tku sierpnia. ADP poni偶ej 100 tys. mo偶e wywo艂a膰 kolejny wzrost oczekiwa艅 na wi臋ksze ci臋cie i doprowadzi膰 do wzrostu cen z艂ota w okolice wczorajszych szczyt贸w przy 2670 USD za uncj臋. Z drugiej strony je艣li ADP wypad艂oby bli偶ej 130 tys., wtedy nie mo偶na wykluczy膰 pr贸by przetestowania 2630. ADP powy偶ej 150 ty. Mog艂oby doprowadzi膰 do wy艂amania ostatniego silniejszego trendu wzrostowego rozpocz臋tego we wrze艣niu.聽Warto pami臋ta膰, 偶e z艂oto jest obecnie bardziej zmienne przez napi臋t膮 sytuacj臋 na Bliskim Wschodzie.

殴r贸d艂o: xStation5