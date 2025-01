Złoto zyskuje 0,8% wsparte słabymi danymi z Chin i spadkiem rentowności obligacji USA📈

Indeks dolara (USDIDX) zyskuje dziś ponad 0,3%, ale rentowności cofają się do 4,53% tj. o ponad 4 punkty bazowe, co w połączeniu z rozczarowującymi danymi z Chin, co przynosi kontynuację wzrostowego momentum cen złota w nowym roku.

I nwestorzy kalkulują ryzyko spowolnienia w Chinach, coraz bardziej gołębią postawę Europejskiego Banku Centralnego jak i potencjalne zmiany w perspektywach, co do przyszłych stóp procentowych Rezerwy Federalnej USA w kontekście objęcia władzy przez Trumpa, która mimo 'bazowej, prodolarowej prognozy', może okazać się finalnie pozytywnym katalizatorem cen złota. Wzrost na złocie (GOLD) dziś wynoszą 0,8%, podczas gdy na ostatniej sesji w roku 2024 ceny metalu rosły o ponad 0,5%.

Publikowane dziś w nocy dane PMI z przemysłu Chin, za grudzień wskazały na 50,5 czyli odczyt sporo niższy, od oczekiwanego 51,7 i 51,5 w listopadzie. Dla rynków oznacza to, że Ludowy Bank Chin prawdopodobnie w roku 2025 będzie zmuszony podjąć bardziej radykalne kroki wsparcia gospodarki, jeśli ma obudzić konsumpcje.

Z drugiej strony widoczny jest pewien trend 'dedolaryzacji' w centralnych bankach, które szukają aktywa przechowującego wartość w obliczu spowolnienia, lub podwyższonej inflacji.

Zatem rok 2025 prawdopodobnie przyniesie niewiele obniżek stóp w USA (rynki liczą jednak, że niemal na pewno do takowych dojdzie), podczas gdy Europa i Chiny mogą jeszcze bardziej zdecydowanie luzować politykę. Od dawna wysokie zakupy banków centralnych i rosnące ryzyka geopolityczne prowadzą do wzrostów cen złota, które w 2024 roku r/r zyskało 27%. Powtórka takiej dynamiki w roku 2025, doprowadziłaby ceny kruszcu do ok. 3000 USD za uncję.

Proponowane przez Trumpa cła i protekcjonistyczna polityka prawdopodobnie będą inflacyjne i mogą wywołać wojny handlowe. W efekcie, pomimo wpływu na wyższe rentowności, złoto może pozostać ważne i utrzymać wzrost, odnajdując się w roli tzw. 'bezpiecznej przystani'. Aktualnie wysokie stopy procentowe w USA wciąż zmniejszają popyt na złoto, a mimo to, metal radzi sobie bardzo dobrze.

GOLD (wykres H1)

Patrząc na interwał dzienny, główny opór na GOLD widzimy w okolicach 2680 - 2710 USD za uncję (poprzednie reakcje cenowe, zniesienie Fibonacciego), najmniejsza linia oporu w krótkoterminowym trendzie spadowym. Przebicie tego poziomu może otworzyć kruszcowi drogę na nowe, historyczne maksima.

