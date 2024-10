Zmiana CEO Nike wybija kurs do lokalnych szczytów 📈

Nike jest na dobrej drodze, aby po prawie trzech miesi膮cach zamkn膮膰 luk臋 cenow膮 wywo艂an膮 przecen膮 akcji po wynikach sp贸艂ki za 1Q24 i obni偶eniem prognoz wynikowych sp贸艂ki na nadchodz膮cy rok fiskalny. Notowania sp贸艂ki rosn膮 dzi艣 o ponad 7%.

Notowania Nike rosn膮 o ponad 7% i osi膮gaj膮 najwy偶szy poziom od raportu wynikowego za 1Q24. 殴r贸d艂o: xStation

Impulsem skokowego wzrostu sp贸艂ki na dzisiejszej sesji jest informacja o zmianie CEO. Po czterech latach ze stanowiska rezygnuje John Danahoe, za kt贸rego kadencji Nike osi膮gn臋艂o najwy偶sze poziomy rynkowej kapitalizacji, ale tak偶e od szczyt贸w straci艂o ponad 54%.聽

Decyzja o zmianie CEO wydawa艂a si臋 sp贸艂ce bardzo potrzebna. Wobec rosn膮cej konkurencji i os艂abiaj膮cej si臋 pozycji Nike na rynku, a tak偶e coraz mocniej widocznego braku innowacyjno艣ci produkt贸w sp贸艂ki obawy inwestor贸w zacz臋艂y materializowa膰 si臋 w notowaniach sp贸艂ki. Od pocz膮tku roku do sierpniowego do艂ka Nike straci艂 ponad -34%, a nawet po dzisiejszym skoku cenowym notowania wci膮偶 s膮 na prawie 20% minusie w stosunku do pocz膮tku 2024 r.

Wyb贸r Eliotta Hilla z jednej strony mo偶e wydawa膰 si臋 zaskoczeniem ze wzgl臋du na brak 鈥渕edialno艣ci鈥 nowego CEO, kt贸ry w przestrzeni publicznej praktycznie nie wyst臋powa艂. Z perspektywy sp贸艂ki jednak wyb贸r ten wydaje si臋 mocno uzasadniony, gdy偶 Eliot Hill jest prawdziwym weteranem w艣r贸d pracownik贸w Nike. W firmie sp臋dzi艂 on 32 lata, zanim w 2020 r. opu艣ci艂 sp贸艂k臋. W tym czasie pracowa艂 na pozycjach menad偶erskich zar贸wno w oddzia艂ach w Ameryce P贸艂nocnej, jak i w Europie. Wed艂ug medialnych doniesie艅 by艂 on jednym z typowanych kandydat贸w do przej臋cia roli CEO Nike鈥檃 ju偶 w 2020 r., kiedy to rol臋 t臋 otrzyma艂 John Danahoe.聽

Powr贸t Eliotta Hilla jest odczytywany jako ruch w stron臋 powrotu Nike鈥檃 do wcze艣niejszych zwyczaj贸w, tradycji i strategii. W ci膮gu ostatnich 4 lat Nike mocno zmieni艂 swoj膮 strategi臋 i cho膰 na pocz膮tku wydawa艂o si臋 to dobrym posuni臋ciem, tak z czasem kolejne 鈥渦sprawnienia鈥 doprowadzi艂y do pogarszaj膮cego si臋 wyniku sp贸艂ki.聽

Reakcja na akcjach Nike nie jest pierwszym skokowym wzrostem notowa艅 po informacji o zmianie CEO. Ostatni tak mocny ruch wida膰 by艂o na akcjach Starbucksa w po艂owie sierpnia, kiedy po informacji o przej臋ciu nowej roli przez Briana Niccola (poprzedniego CEO Chipotle) notowania sp贸艂ki wystrzeli艂y o 22%. Od tamtej pory Starbucks zyska艂 jeszcze ponad 6%.聽