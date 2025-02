Złoto traci 0,5% po mocnym wzroście inflacji. Kluczowe wykresy dla CPI

Złoto traci ok. 0,5% po publikacji wyższej inflacji od oczekiwań w USA. Wyższa inflacja wywołuje obawy dotyczące tego, że Fed będzie zmuszony do utrzymania stóp procentowych przez dłuższy czas bez zmian. Przed publikacją rynek obstawiał pierwszą i jedyną obniżkę w tym roku we wrześniu. Obecnie...

