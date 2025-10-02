czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Spółka Tygodnia - Quanta Services Inc. (02.10.2025)

2 października 2025

Quanta Services to jedna z największych na świecie firm świadczących kompleksowe usługi inżynieryjne, budowlane dla sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Z wieloletnim doświadczeniem, Quanta odgrywa kluczową rolę w realizacji jednych z najbardziej złożonych i strategicznych projektów infrastrukturalnych...

Shutdown w USA stał się faktem. Czy Trump ma ukryte zamiary? Czy to ryzyko dla rynków?

1 października 2025

Październik historycznie uchodzi za najbardziej burzliwy miesiąc dla rynków akcji. Jego średnia zmienność przewyższa tę z pozostałych jedenastu miesięcy o nawet jedną trzecią, więc ostateczne zawieszenie prac rządu Stanów Zjednoczonych jest doskonałym przykładem tego, że sytuacja może...

PILNE: Ropa na dziennych minimach po spekulacjach o OPEC+

30 września 2025

Ropa WTI traci niemal 2% po informacji, iż OPEC+ planuje podnieść produkcję po 500 tys. brk na dzień w każdym z miesięcy w 3 najbliższych. Oczywiście ceny ropy naftowej traciły już wcześniej, ale w ciągu dnia w dużej mierze spadki zostały zredukowane. Teraz cena ponownie zbliżyła się do 62 USD za baryłkę....

