Theresa May przegrywa w Izbie Gmin
Podsumowanie: Theresa May przegrywa w Izbie Gmin stosunkiem 242 do 391 głosów Jutro prawdopodobne głosowanie za wersją bez porozumienia GBPUSD...
Quanta Services to jedna z największych na świecie firm świadczących kompleksowe usługi inżynieryjne, budowlane dla sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Z wieloletnim doświadczeniem, Quanta odgrywa kluczową rolę w realizacji jednych z najbardziej złożonych i strategicznych projektów infrastrukturalnych...
Październik historycznie uchodzi za najbardziej burzliwy miesiąc dla rynków akcji. Jego średnia zmienność przewyższa tę z pozostałych jedenastu miesięcy o nawet jedną trzecią, więc ostateczne zawieszenie prac rządu Stanów Zjednoczonych jest doskonałym przykładem tego, że sytuacja może...
Ropa WTI traci niemal 2% po informacji, iż OPEC+ planuje podnieść produkcję po 500 tys. brk na dzień w każdym z miesięcy w 3 najbliższych. Oczywiście ceny ropy naftowej traciły już wcześniej, ale w ciągu dnia w dużej mierze spadki zostały zredukowane. Teraz cena ponownie zbliżyła się do 62 USD za baryłkę....
Brytyjski parlament po raz kolejny odrzucił umowę rozwodową wypracowaną przez premier May, jednak skala porażki jest mniejsza niż za pierwszym razem. Za...
Podsumowanie: Po godzinie 20:00 ma odbyć się głosowanie w sprawie umowy Brexit Theresy May Szanse na przejście nowej umowy May w Parlamencie są...
Wtorek jest kolejną sesją na światowych parkietach, gdzie rządzą kupujący. Po wczorajszym przełamaniu spadkowej serii na Wall Street, indeksy kontynuują...
Podsumowanie: WIG20 (W20) kontynuuje relatywną słabość. Ten Square Games (TEN.PL) atakuje maksima. NBP zakłada, że inflacja CPI w tym roku wyniesie...
Podsumowanie: Inflacja bazowa: 2,1% r/r (wobec konsensusu 2,2% r/r ) Inflacja główna: 1,5% r/r (wobec konsensusu 1,6% r/r) Dane...
Podsumowanie: FTSE100 (UK100) z pomocą słabszego funta Ropa (OIL) z szansą na kontynuację wzrostów Indeks dolara (USDIDX) przed szansą...
Podsumowanie: GBPUSD oddaje praktycznie wszystkie ostatnie zyski po komentarzach prokuratora generalnego Geoffreya Coxa Cox wskazuje na dalsze...
Para GBPUSD zanurkowała do poziomu 1,30 po słowach prokuratora generalnego, według którego wczorajsze ustalenia May z Junckerem (czyli powód...
Podsumowanie: Siemens (SIE.DE) przedłożył większość aplikacji patentów do Europejskiego Urzędu Patentowego w 2018 roku DAX nie daje rady...
Podsumowanie: Brytyjski parlament będzie głosował nad przyjęciem porozumienia Brexitowego Inflacja ze Szwecji oraz Stanów Zjednoczonych Dane...
Podsumowanie: Wielka Brytania oraz Unia Europejska dokonały widocznych zmian w porozumieniu Brexitowym, które ma być dzisiaj poddane głosowaniu...
W ostatnim czasie odpoczęliśmy nieco od tematu Brexitu, ale w tym tygodniu wraca on ze zdwojoną siłą. Do rozwodu zostały mniej niż trzy tygodnie, przynajmniej...
Potężne odbicie na Wall Street US100 testuje tegoroczne maksima Marubozu była ostatnio zdecydowanie sygnałem siły Jedna sesja i cały tydzień...
Dzisiejsza sesja przynosi znaczące odbicie na giełdach po bardzo słabej końcówce poprzedniego tygodnia. Ciężko tak naprawdę znaleźć powód...
