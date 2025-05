Bitcoin testuje 100000 USD, po tym jak drugi stan USA — Arizona tworzy fundusz rezerwowy 📄🖋️

Wyścig o Strategiczne Rezerwy Bitcoina się rozpoczął, a do rozgrywek dołącza kolejny stan USA — Arizona. Na fali tej informacji Bitcoin zyskuje 2,80% w ujęciu dziennym do 99800 USD i testuje psychologiczny poziom 100 000 USD. Jeszcze wczoraj pisaliśmy o stanie New Hampshire, który jako pierwszy...

Więcej