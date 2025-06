Przegląd surowcowy - Ropa, gaz, kakao, cukier (03.06.2025)

Ropa: W trakcie minionego weekendu doszło do szeregu ataków wzajemnych między Ukrainą i Rosją, co prowadzi do zwiększenia ryzyka geopolitycznego i wspiera ostatnie odbicie cen ropy OPEC+ uzgodnił, że w lipcu podniesie produkcję o 411 tys. brk na dzień, czyli podobnie jak w dwóch...

