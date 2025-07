Przegląd surowcowy - Ropa, gaz, srebro, kawa (08.07.2025)

Ropa: OPEC+ uzgodnił, że w sierpniu zwiększy produkcję o 550 tys. brk na dzień. Oczekuje się również, że taki sam wzrost produkcji będzie miał miejsce we wrześniu, co doprowadzi do tego, że teoretycznie OPEC+ zniweluje całe dobrowolne cięcia produkcji z 2023 roku Warto jednak zauważyć,...

Więcej