Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Barrick Mining spada przez utratę kontroli nad kopanią w Mali  📊

11 sierpnia 2025

Barrick Mining Corporation (GOLD.US) opublikowało dziś przed otwarciem rynku wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrosty przychodów na fali pozytywnego trendu na rynku złota, jednak mocno negatywnym sygnałem jest wyraźny spadek wolumenu sprzedaży spowodowany odpisem w związku z utratą kontroli...

⏬Złoto traci niemal 1,5%

11 sierpnia 2025

Na rynku pojawiło się sporo niepewności w zeszłym tygodniu, kiedy zaczęły obowiązywać wysokie cła wzajemne ze strony Stanów Zjednoczonych. W przypadku rynku złota inwestorzy byli niemal pewni, że wysokie stawki celne (przede wszystkim te ze Szwajcarii czy Kanady) nie będą obowiązywały na złoto,...

Rynki biją kolejne rekordy – LIVE 7:50⏰

11 sierpnia 2025

W dzisiejszym webinarze: - kolejne świetne wyniki spółek, ale czy nie jest za drogo? - polskie aktywa zyskują – rynki dyskontują zawieszenie broni? - inflacja kluczowym raportem dla dolara Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie...

