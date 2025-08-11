Chińskie akcje kontynuują odbicie, USDJPY powyżej 111
Podsumowanie: Chińskie PMI wypadły zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, PPI wyżej, akcje również wyżej wobec zmniejszonego ryzyka możliwego...
Wiadomości rynkowe
Barrick Mining Corporation (GOLD.US) opublikowało dziś przed otwarciem rynku wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrosty przychodów na fali pozytywnego trendu na rynku złota, jednak mocno negatywnym sygnałem jest wyraźny spadek wolumenu sprzedaży spowodowany odpisem w związku z utratą kontroli...
Na rynku pojawiło się sporo niepewności w zeszłym tygodniu, kiedy zaczęły obowiązywać wysokie cła wzajemne ze strony Stanów Zjednoczonych. W przypadku rynku złota inwestorzy byli niemal pewni, że wysokie stawki celne (przede wszystkim te ze Szwajcarii czy Kanady) nie będą obowiązywały na złoto,...
W dzisiejszym webinarze: - kolejne świetne wyniki spółek, ale czy nie jest za drogo? - polskie aktywa zyskują – rynki dyskontują zawieszenie broni? - inflacja kluczowym raportem dla dolara Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Dzisiejszy dzień był względnie spokojny na rycnkach finansowych. Przez większość sesji europejskiej obserwowane były wzrosty, co mogło być powiązane ze...
Jeszcze dzisiaj o poranku pisaliśmy o tym, że David Davis zrezygnował ze swojego stanowiska ministra ds. Brexitu w rządzie Theresy May. Wcześniej uzgodniono...
W trakcie sesji azjatyckiej poznamy kilka raportów z Antypodów, dane dotyczące podaży pieniądza M2 z Japonii oraz przede wszystkim dane inflacyjne...
Bank SEB wysnuwa bardzo ciekawe wnioski ze swojego modelu ilościowego bazującego na obliczeniu wartości godziwej dla danej pary walutowej. Owszem w przypadku...
Na rynkach finansowych w zasadzie zapanował spokój. Obserwujemy umiarkowane wzrosty na większości rynków, wobec braku nowych informacji dotyczących...
Podsumowanie: Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie Wykorzystanie mocy produkcyjnych w Kanadzie oraz w USA sugeruje...
Większy apetyt na ryzyko, w połączeniu z oczekiwaniem na ogłoszenie nowego rządu przez prezydenta Erdogana, umacniają dzisiaj turecką lirę. Komunikat ten...
Podsumowanie: Szwajcarska giełda pracuje nad rozwiązaniami przeznaczonymi dla aktywów wirtualnych Walmart zastanawia się nad użyciem...
Podsumowanie: EURJPY wraca w kierunku czerwcowych szczytów Początek sezonu wyników kwartalnych na Wall Street Kawa...
Podsumowanie: Uspokojenie sytuacji sprzyja europejskim giełdom DAX (DE30 na xStation5) oscyluje w okolicach oporu w pobliżu 12550 pkt. Pierwszy...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) oscyluje w okolicach oporu 2150 pkt. Rynki akcji odbijają po ogłoszeniu taryf handlowych pomiędzy...
Podsumowanie: Inwestorzy z Japonii powodem spadków na europejskich obligacjach DAX (DE30 na xStation5) zbliża się do poziomu 12600...
Notowania polskiej waluty zyskują wyraźniej na sile w poniedziałkowy poranek, co w pewnym stopniu można wiązać z ogólną poprawą nastrojów...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium, na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godz. 09:45....
Podsumowanie: Minister ds. Brexitu rezygnuje ze stanowiska z powodu “różnic nie do pogodzenia” z Premier Theresą May Sekretarz...
Podsumowanie: Mieszane raporty z rynków pracy w Kanadzie i USA Wzrosty na Wall Street na ostatniej sesji tygodnia USA rozpoczyna...
W ostatnim czasie kurs EURUSD ugrzązł nieco powyżej poziomu 1.15 nie będąc w stanie ani przebić się poniżej tej bariery, ani znacząco się od niej odbić....
