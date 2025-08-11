Wzrost płac rozczarował, spadki na parze USDCAD
Podsumowanie: Wzrost wynagrodzeń poniżej oczekiwań Zmiana zatrudnienia zarówno w USA i Kanadzie lepsza od oczekiwań USDCAD...
Barrick Mining Corporation (GOLD.US) opublikowało dziś przed otwarciem rynku wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrosty przychodów na fali pozytywnego trendu na rynku złota, jednak mocno negatywnym sygnałem jest wyraźny spadek wolumenu sprzedaży spowodowany odpisem w związku z utratą kontroli...
Na rynku pojawiło się sporo niepewności w zeszłym tygodniu, kiedy zaczęły obowiązywać wysokie cła wzajemne ze strony Stanów Zjednoczonych. W przypadku rynku złota inwestorzy byli niemal pewni, że wysokie stawki celne (przede wszystkim te ze Szwajcarii czy Kanady) nie będą obowiązywały na złoto,...
W dzisiejszym webinarze: - kolejne świetne wyniki spółek, ale czy nie jest za drogo? - polskie aktywa zyskują – rynki dyskontują zawieszenie broni? - inflacja kluczowym raportem dla dolara Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie...
Wydarzeniem ostatniej sesji giełdowej tego tygodnia była publikacja comiesięcznego raportu z amerykańskiego rynku pracy. Pomimo wyższego niż oczekiwano...
Podsumowanie Złoto (Gold na xStation5) delikatnie zyskuje po raporcie z rynku pracy Potencjalna strefa podażowa zlokalizowana jest w okolicach...
Zmiana zatrudnienia: 31,8 tys. (konsensus: 24 tys.); poprzednio: -7,5 tys. Zmiana zatrudnienia na pełen etat: 9,1 tys. ;poprzednio: -31 tys. Zmiana...
Konsensus: 2,8% r/r; poprzednio: 2,7% r/r Płace w ujęciu miesięcznym: 0,2% m/m Konsensus: 0,3% m/m; poprzednio: 0,3% m/m Dane za czerwiec.
Konsensus: 200 tys.; poprzednio: 223 tys. Zmiana zatrudnienia prywatnego: 202 tys. Konsensus: 190 tys.; poprzednio: 218 tys. Stopa...
Podsumowanie: Członkowie indyjskiej partii rządzącej oskarżeni o oszustwo kryptowalutowe Bitcoin (BITCOIN na xStation5) testuje 33-okresową...
Cena złota zaczęła odbijać w tym tygodniu z wielomiesięcznych dołków dając nadzieję na to, że złoto wciąż jest dobrą długoterminową inwestycyją....
Podsumowanie: Europejskie rynki akcyjne otworzyły się wyżej od wczorajszego zamknięcia, ale cofają się po oświadczeniu z Chin DAX przy oporze Thyssenkrupp...
Podsumowanie: Rynki oczekują na popołudniowy raport z amerykańskiego rynku pracy WIG20 (W20) wraca poniżej poziomu oporu na poziomie 2140-2150...
Podsumowanie: Rosną zapasy ropy naftowej w USA Spadek eksportu oraz wzrost importu w USA Ważą się losy irańskiego eksportu Ceny ropy naftowej...
Bank Morgan Stanley opublikował rekomendację dla pary walutowej EURUSD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Buy...
Podsumowanie: Raport z amerykańskiego rynku pracy powinien pokazać kolejny, solidny przyrost zatrudnienia Kanadyjski raport o zatrudnieniu...
Ostatnie godziny zdominowane zostały przez dwa główne wydarzenia. Pierwszym z nich była publikacja minutek z czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej,...
Podsumowanie: Minutes FOMC potwierdzają, że dalsze podwyżki stóp procentowych są zagwarantowane Taryfy na chińskie produkty zaczęły obowiązywać...
Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia wydaje się być zapowiedź potencjalnego zawieszenia broni pomiędzy USA oraz krajami UE w stosunku do taryf...
Ostatnie doniesienia wskazują na to, że Bank Japonii zdecyduje się kolejny raz na obniżenie prognoz inflacyjnych podczas kolejnego posiedzenia, które...
Dzisiaj poznaliśmy trzy ważne raporty ze Stanów Zjednoczonych. Część danych poznaliśmy później niż zwykle, ze względu na wczorajsze obchody...
