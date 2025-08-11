Kawa - wciąż bez nadziei dla byków?
Podsumowanie: Cena kawy Arabiki spada poniżej kluczowej strefy popytowej przy poziomie 115 centów za funta Rekordowe zbiory w Brazylii oraz...
Wiadomości rynkowe
Barrick Mining Corporation (GOLD.US) opublikowało dziś przed otwarciem rynku wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrosty przychodów na fali pozytywnego trendu na rynku złota, jednak mocno negatywnym sygnałem jest wyraźny spadek wolumenu sprzedaży spowodowany odpisem w związku z utratą kontroli...
Więcej
Na rynku pojawiło się sporo niepewności w zeszłym tygodniu, kiedy zaczęły obowiązywać wysokie cła wzajemne ze strony Stanów Zjednoczonych. W przypadku rynku złota inwestorzy byli niemal pewni, że wysokie stawki celne (przede wszystkim te ze Szwajcarii czy Kanady) nie będą obowiązywały na złoto,...
Więcej
W dzisiejszym webinarze: - kolejne świetne wyniki spółek, ale czy nie jest za drogo? - polskie aktywa zyskują – rynki dyskontują zawieszenie broni? - inflacja kluczowym raportem dla dolara Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie...
Więcej
Podsumowanie: Cena kawy Arabiki spada poniżej kluczowej strefy popytowej przy poziomie 115 centów za funta Rekordowe zbiory w Brazylii oraz...
Konsensus: -5,2 mln brk; poprzednio: -9,891 mln Zmiana zapasów ropy w Cushing: -2,113 mln brk Poprzednio: -2,713 mln brk Zapasy...
W końcu nadeszło oczekiwane ożywienie na światowych indeksach giełdowych, co wiązane jest oczywiście z możliwym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia wojny...
Konsensus: 58,3; poprzednio: 58,6 Subindeks zatrudnienia: 53,6 Poprzednio: 54,1 Dane za czerwiec
Podsumowanie: Znaczne zmniejszenie obaw o wojny handlowe powoduje znaczną poprawę nastrojów na światowych indeksach ADP wskazuje na mniejszy...
Konsensus: 56,5; poprzednio: 56,5 Indeks PMI kompozytowy: 56,2 Konsensus: 56,0; poprzednio: 56,0 Dane finalne za czerwiec.
Konsensus: 231 tys.; poprzednio: 227 tys. 4 tyg. średnia: 224,5 tys. Poprzednio: 222 tys.
Podsumowanie: Dolar po świetnym II kwartale. Czy dane potwierdzą jego siłę? Raport z rynku pracy powinien pokazać solidny wzrost zatrudnienia Tylko...
Podsumowanie: Brytyjski parlamentarzysta proponuje wdrożenie technologii blockchain w brytyjskiej administracji Bitcoin (BITCOIN na xStation5)...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) wybija się powyżej oporu w okolicach 2140 pkt. Wzrosty w Europie wspierają GPW w kontynuacji odreagowania CD...
Zapraszamy do obejrzenia porannego nagrania z webinarium:
Podsumowanie: Europejskie parkiety zyskują pomimo spadków w Azji DAX (DE30) przebija kluczowy opór, wspierany jest przez...
Podsumowanie: Dzisiejszego popołudnia zostanie opublikowany raport o zatrudnieniu ADP wraz z usługowym ISM Minutes FOMC mogą przyciągnąć...
Wczorajsze święto w USA nie oznacza spokoju na rynkach finansowych. Wręcz przeciwnie, dziś w trakcie sesji azjatyckiej notowaliśmy kolejne spadki, a w...
Podsumowanie: Spadki w Chinach, jutro zaczynają obowiązywać amerykańskie taryfy celne Dalsza deprecjacja chińskiego juana MFW...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium, na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godz. 09:30....
Podsumowanie: Lepszy odczyt PMI w Strefie Euro nie pomaga wspólnej walucie Spokój na giełdach w obliczu Dnia Niepodległości...
W trakcie sesji azjatyckiej obserwowaliśmy wzrosty na rynku miedzi za sprawą możliwego strajku w jednej z największych kopalni tego metalu w Chile. Jednak...
Podsumowanie: Norges Bank sygnalizuje podwyżkę stóp procentowych Najbliższy termin możliwej podwyżki to wrzesień Ceny ropy naftowej powinny...
Dzień 4 lipca to oczywiście obchody Święta Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to tylko jedno dla większości giełd na świecie - zmniejszone...
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora