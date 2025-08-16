czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

➡️Brak progresu po spotkaniu na Alasce

16 sierpnia 2025

Niepowodzenie dyplomatyczne z pozorami sukcesu Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce zakończyło się fiaskiem, najprawdopodobniej zgodnie z oczekiwaniami większości przewidujących. Pomimo 2,5-godzinnych rozmów i zapewnień o "konstruktywnej...

Spółka tygodnia - Advanced Micro Devices (14.08.2025)

14 sierpnia 2025

AMD (Advanced Micro Devices) to globalny lider w produkcji zaawansowanych procesorów i układów graficznych, dostarczający innowacyjne rozwiązania dla komputerów osobistych, centrów danych oraz urządzeń gamingowych. Firma od lat rywalizuje z największymi graczami branży półprzewodników,...

Srebro zyskuje 1,5% i przedłuża wzrostowe momentum 📈

13 sierpnia 2025

Srebro przeżywa prawdziwą eksplozję cenową w 2025 roku, stając się jednym z najlepiej radzących sobie surowców na globalnych rynkach. Z ceną osiągającą niemal 38,5 USD za uncję, szlachetny metal zyskał już imponujące 33% od początku roku, przekraczając zysk ze strony złota.  Srebro...

