Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) wybija się powyżej oporu w okolicach 2140 pkt. Wzrosty w Europie wspierają GPW w kontynuacji odreagowania CD...
Niepowodzenie dyplomatyczne z pozorami sukcesu Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce zakończyło się fiaskiem, najprawdopodobniej zgodnie z oczekiwaniami większości przewidujących. Pomimo 2,5-godzinnych rozmów i zapewnień o "konstruktywnej...
AMD (Advanced Micro Devices) to globalny lider w produkcji zaawansowanych procesorów i układów graficznych, dostarczający innowacyjne rozwiązania dla komputerów osobistych, centrów danych oraz urządzeń gamingowych. Firma od lat rywalizuje z największymi graczami branży półprzewodników,...
Srebro przeżywa prawdziwą eksplozję cenową w 2025 roku, stając się jednym z najlepiej radzących sobie surowców na globalnych rynkach. Z ceną osiągającą niemal 38,5 USD za uncję, szlachetny metal zyskał już imponujące 33% od początku roku, przekraczając zysk ze strony złota. Srebro...
Podsumowanie: Europejskie parkiety zyskują pomimo spadków w Azji DAX (DE30) przebija kluczowy opór, wspierany jest przez...
Podsumowanie: Dzisiejszego popołudnia zostanie opublikowany raport o zatrudnieniu ADP wraz z usługowym ISM Minutes FOMC mogą przyciągnąć...
Wczorajsze święto w USA nie oznacza spokoju na rynkach finansowych. Wręcz przeciwnie, dziś w trakcie sesji azjatyckiej notowaliśmy kolejne spadki, a w...
Podsumowanie: Spadki w Chinach, jutro zaczynają obowiązywać amerykańskie taryfy celne Dalsza deprecjacja chińskiego juana MFW...
Podsumowanie: Lepszy odczyt PMI w Strefie Euro nie pomaga wspólnej walucie Spokój na giełdach w obliczu Dnia Niepodległości...
W trakcie sesji azjatyckiej obserwowaliśmy wzrosty na rynku miedzi za sprawą możliwego strajku w jednej z największych kopalni tego metalu w Chile. Jednak...
Podsumowanie: Norges Bank sygnalizuje podwyżkę stóp procentowych Najbliższy termin możliwej podwyżki to wrzesień Ceny ropy naftowej powinny...
Dzień 4 lipca to oczywiście obchody Święta Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to tylko jedno dla większości giełd na świecie - zmniejszone...
Podsumowanie: Pięć krajów tworzy międzynarodowy organ do walki z przestępstwami finansowymi Litecoin (LITECOIN na xStation5) pomiędzy...
Podsumowanie: Indeks PMI dla usług z UK wyżej od oczekiwań, najwyżej od 8 miesięcy Koszty związane ze wzrostem cen intensyfikują się, zwiększa...
Podsumowanie: WIG20 (W20) po wczorajszych wzrostach utrzymuje się w okolicach wczorajszego zamknięcia Uspokojenie nastrojów w Europie...
Podsumowanie: Dalszy spadek zapasów wg API wspomaga ceny ropy Ropa w ujęciu długoterminowym zbliżyła się do poziomu zniesienia...
Podsumowanie: Notowania na najważniejszych europejskich parkietach rozpoczynają się mieszanie DAX może przypuścić kolejną próbę ataku na...
Konsensus: 53,9; poprzednio: 54,0 Dane za czerwiec.
Podsumowanie: Indeks PMI z UK dla usług najważniejszym odczytem poranka Finalne odczyty indeksów PMI z europejskich gospodarek Przemowy...
Podsumowanie: Dolar australijski wspierany jest przez bardzo dobry odczyt sprzedaży detalicznej oraz solidny indeks PMI dla usług (AIG) Indeks...
