Analiza techniczna - silny dolar pogrąży ceny złota?
Podsumowanie: Aprecjacja dolara nie pozwala rosnąć cenom złota w obliczu niepokoi Złoto (GOLD na xStation5) ponownie balansuje nad wsparciem...
Wiadomości rynkowe
Na wieść o planowanych przez Ministerstwo Finansów zmianach w opodatkowaniu sektora bankowego, akcje Banku Pekao zanotowały jedną z największych przecen w ostatnich miesiącach. Propozycje nowych regulacji, które mają wejść w życie już od przyszłego roku, wywołały natychmiastową reakcję...
Więcej
UnitedHealth Group to jedna z największych i najbardziej wpływowych firm z sektora opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą główną w Eden Prairie, Minnesota. Spółka od lat utrzymuje pozycję lidera dzięki szerokiemu zakresowi usług i silnej integracji operacyjnej. Firma łączy...
Więcej
Właśnie zostały opublikowane Minutki FOMC z ostatniego posiedzenia decyzyjnego amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Przypomnijmy, że 29-30 lipca FED zdecydował się pozostawić stopy procentowe bez zmian na poziomie 4,25–4,50%. Oto najważniejsze zapiski protokołu tego wydarzenia: Ogólnie...
Więcej
Podsumowanie: Aprecjacja dolara nie pozwala rosnąć cenom złota w obliczu niepokoi Złoto (GOLD na xStation5) ponownie balansuje nad wsparciem...
Podsumowanie: Europejskie indeksy zyskują niewiele na ostatniej sesji tego tygodnia WIG20 (W20) pomimo wzrostów w Europie oscyluje...
Podsumowanie: Ważniejsze kryptowaluty idą nieco do góry American Express (AXP.US) docenia technologię blockchain Bitcoin...
Podsumowanie: Europejskiej indeksy rosną o poranku DAX (DE30) spogląda w kierunku ponownego testu 12600 pkt. Fresenius (FRE.DE)...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Indeks Uniwersytetu Michigan powinien dziś prawdopodobnie nieco spaść Fed opublikuje swój raport o polityce monetarnej...
Wczorajsza sesja przyniosła pewną ulgę dla złotego, co podyktowane było rzecz jasna poprawą nastrojów na światowych parkietach i wzrostem apetytu...
Podsumowanie: Chińska wymiana handlowa z USA wzrosła znacząco w czerwcu (do 29 mld dolarów), co pokazuje Trumpowi, aby kontynuować swoją...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Po ostatniej wyprzedaży na giełdach dzisiaj przychodzi lekkie ożywienie. Jest to prawdopodobnie związane z pozytywnym wydźwiękiem płynącym ze szczytu NATO,...
Sesja azjatycka będzie wyjątkowo bogata, choć dopiero tuż przed europejskim porankiem poznamy najważniejsze dane z tej sesji. Oprócz tego poznamy...
Co dalej z indeksem dolara? Indeks dolara odbija w tym tygodniu po mocnym zeszłotygodniowym cofnięciu. Widać, że strefa 93,50/70 pozostaje bardzo silną...
Dzisiaj o godzinie 18:00 opublikowany zostanie raport WASDE. Będzie on dotyczył zmian prognoz rocznych dla najważniejszych wartości dla najważniejszych...
Wczorajszy dzień był wyjątkowo nerwowy na wielu giełdach z powodu najnowszych doniesień dotyczących nowych amerykańskich taryf celnych skierowanych w stronę...
Podsumowanie: Inflacja CPI wypada zgodnie z oczekiwaniami w ujęciu rocznym, ale rozczarowuje miesięczną dynamiką Minutes EBC pokazują pewne zaskoczenie Złoto...
Konsensus: 2,9% r/r; poprzednio: 2,8% r/r Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: 0,1% m/m Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,2% m/m Inflacja...
Konsensus: 226 tys.; poprzednio: 232 tys.
Europejskie akcje kontynuują odbicie w czwartkowe popołudnie po informacji, iż Donald Trump przekonał pozostałych sojuszników NATO do zwiększenia...
Podsumowanie: WIG20 (W20) odbija powyżej 2150 pkt. Indeksy w Azji i Europie odrabiają wczorajsze straty Komisja Europejska podwyższa...
Podsumowanie: Zdecydowana większość Kanadyjczyków zna Bitcoina Joseph Stiglitz, znany noblista, znów niepochlebnie wypowiada...
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora