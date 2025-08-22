DAX: Europejskie akcje toną po zaostrzeniu sporu handlowego
Podsumowanie: Nowe taryfy ogłoszone przez USA powodują cofnięcie się europejskich indeksów DAX (DE30) testuje ważne wsparcie na poziomie...
Na wieść o planowanych przez Ministerstwo Finansów zmianach w opodatkowaniu sektora bankowego, akcje Banku Pekao zanotowały jedną z największych przecen w ostatnich miesiącach. Propozycje nowych regulacji, które mają wejść w życie już od przyszłego roku, wywołały natychmiastową reakcję...
UnitedHealth Group to jedna z największych i najbardziej wpływowych firm z sektora opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą główną w Eden Prairie, Minnesota. Spółka od lat utrzymuje pozycję lidera dzięki szerokiemu zakresowi usług i silnej integracji operacyjnej. Firma łączy...
Właśnie zostały opublikowane Minutki FOMC z ostatniego posiedzenia decyzyjnego amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Przypomnijmy, że 29-30 lipca FED zdecydował się pozostawić stopy procentowe bez zmian na poziomie 4,25–4,50%. Oto najważniejsze zapiski protokołu tego wydarzenia: Ogólnie...
Po dwóch dniach optymistycznych nastrojów spokój został po raz kolejny zmącony przez administrację amerykańskiego prezydenta. Informacja...
Podsumowanie: Inflacja PPI w USA ma wzrosnąć za czerwiec Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie na poziomie 25 pb Konsensus...
Podsumowanie: Donald Trump zapowiada kolejną paczkę taryf celnych na produkty o wartości 200 mld USD Indeksy azjatyckie w wyraźnym odwrocie, surowce...
Wtorek na światowych rynkach akcji przebiegał pod znakiem wzrostów. Indeksy maszerowały na północ w trakcie sesji azjatyckiej, europejskiej...
Podsumowanie: Miedź kontynuuje spadki do najniższych poziomów od roku Chiński inwestor zamyka znaczną pozycję na rynku miedzi Spowolnienie...
Podsumowanie: USDJPY zbliża się do długoterminowej linii trendu spadkowego Zniesienie 23,6% ruchu wzrostowego od Q3 2016 możliwym celem...
W obecnym tygodniu na światowych rynkach akcji panuje względny spokój. Zarówno indeksy z Europy jak i Stanów Zjednoczonych wypracowują...
Podsumowanie: Oczekuje się przyspieszenia amerykańskiej inflacji w czerwcu “Minutki” EBC mogą ujawnić brak zgodności pomiędzy...
Podsumowanie: Produkcja przemsłowa w Wielkiej Brytanii gorzej od rynkowych oczekiwań, konstrukcje jedynym pozytywem Wzrost gospodarczy w ostatnich...
Podsumowanie: Czeski bank inwestycyjny zamierza stworzyć fundusz ukierunkowany w stronę blockchaina Miliarder i współzałożyciel...
Podsumowanie: Europejskie indeksy rozpoczynają dzisiejszą sesję wyżej, ale wzrosty zostały szybko zredukowane DAX (DE30) wciąż poniej ważnego oporu...
Konsensus: -18,0; poprzednio: -16,1 Indeks nastrojów ekonomicznych instytutu ZEW w Niemczech za lipiec.
Konsensus: 0,9% m/m; poprzednio: -1,4% m/m Przetwórstwo przemysłowe w ujęciu rocznym: 1,1% r/r Konsensus: 1,9% r/r; poprzednio:...
Dzisiejszy dzień powinien być raczej spokojny, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość raportów w kalendarzu makro. Kalendarz ekonomiczny na dziś pokazuje...
Po udanym zeszłym tygodniu złoty z przytupem wszedł w kolejny, zyskując bardzo wyraźnie do swoich głównych konkurentów. Tymczasem wśród...
Podsumowanie: Chińskie PMI wypadły zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, PPI wyżej, akcje również wyżej wobec zmniejszonego ryzyka możliwego...
