czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Wiadomości rynkowe

Crypto news: Kryptowaluty zaczynają tydzień spadkami 📉Ethereum traci ponad 5%

25 sierpnia 2025

Światowe rynki otwierają poniedziałkową sesję w mieszanych nastrojach. Kontrakty na Wall Street nieco tracą, a indeks zmienności CBOE VIX (VIX) rośnie ponad 1,5% po olbrzymich spadkach, w końcówce ubiegłego tygodnia. Dolar amerykański rośnie, a inwestorzy ponownie analizują Jackson Hole oraz jego...

Więcej

Pekao pod silną presją. Kurs akcji nurkuje po zapowiedzi zmian podatkowych

22 sierpnia 2025

Na wieść o planowanych przez Ministerstwo Finansów zmianach w opodatkowaniu sektora bankowego, akcje Banku Pekao zanotowały jedną z największych przecen w ostatnich miesiącach. Propozycje nowych regulacji, które mają wejść w życie już od przyszłego roku, wywołały natychmiastową reakcję...

Więcej

Spółka tygodnia - UnitedHealth Group (21.08.2025)

21 sierpnia 2025

UnitedHealth Group to jedna z największych i najbardziej wpływowych firm z sektora opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą główną w Eden Prairie, Minnesota. Spółka od lat utrzymuje pozycję lidera dzięki szerokiemu zakresowi usług i silnej integracji operacyjnej. Firma łączy...

Więcej

10 lipca 2018
9 lipca 2018
6 lipca 2018

Kalendarz ekonomiczny

Nastroje inwestorów

Sprawdź kogo jest więcej - kupujących czy sprzedających?

Instrumenty warte uwagi

Dowiedz się co najbardziej zyskuje, a co traci.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację