USA - Zmiana zapasów ropy: 1,245 mln brk
Konsensus: -5,2 mln brk; poprzednio: -9,891 mln Zmiana zapasów ropy w Cushing: -2,113 mln brk Poprzednio: -2,713 mln brk Zapasy...
Wiadomości rynkowe
Światowe rynki otwierają poniedziałkową sesję w mieszanych nastrojach. Kontrakty na Wall Street nieco tracą, a indeks zmienności CBOE VIX (VIX) rośnie ponad 1,5% po olbrzymich spadkach, w końcówce ubiegłego tygodnia. Dolar amerykański rośnie, a inwestorzy ponownie analizują Jackson Hole oraz jego...
Na wieść o planowanych przez Ministerstwo Finansów zmianach w opodatkowaniu sektora bankowego, akcje Banku Pekao zanotowały jedną z największych przecen w ostatnich miesiącach. Propozycje nowych regulacji, które mają wejść w życie już od przyszłego roku, wywołały natychmiastową reakcję...
UnitedHealth Group to jedna z największych i najbardziej wpływowych firm z sektora opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą główną w Eden Prairie, Minnesota. Spółka od lat utrzymuje pozycję lidera dzięki szerokiemu zakresowi usług i silnej integracji operacyjnej. Firma łączy...
W końcu nadeszło oczekiwane ożywienie na światowych indeksach giełdowych, co wiązane jest oczywiście z możliwym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia wojny...
Konsensus: 58,3; poprzednio: 58,6 Subindeks zatrudnienia: 53,6 Poprzednio: 54,1 Dane za czerwiec
Podsumowanie: Znaczne zmniejszenie obaw o wojny handlowe powoduje znaczną poprawę nastrojów na światowych indeksach ADP wskazuje na mniejszy...
Konsensus: 56,5; poprzednio: 56,5 Indeks PMI kompozytowy: 56,2 Konsensus: 56,0; poprzednio: 56,0 Dane finalne za czerwiec.
Konsensus: 231 tys.; poprzednio: 227 tys. 4 tyg. średnia: 224,5 tys. Poprzednio: 222 tys.
Podsumowanie: Dolar po świetnym II kwartale. Czy dane potwierdzą jego siłę? Raport z rynku pracy powinien pokazać solidny wzrost zatrudnienia Tylko...
Podsumowanie: Brytyjski parlamentarzysta proponuje wdrożenie technologii blockchain w brytyjskiej administracji Bitcoin (BITCOIN na xStation5)...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) wybija się powyżej oporu w okolicach 2140 pkt. Wzrosty w Europie wspierają GPW w kontynuacji odreagowania CD...
Zapraszamy do obejrzenia porannego nagrania z webinarium:
Podsumowanie: Europejskie parkiety zyskują pomimo spadków w Azji DAX (DE30) przebija kluczowy opór, wspierany jest przez...
Podsumowanie: Dzisiejszego popołudnia zostanie opublikowany raport o zatrudnieniu ADP wraz z usługowym ISM Minutes FOMC mogą przyciągnąć...
Wczorajsze święto w USA nie oznacza spokoju na rynkach finansowych. Wręcz przeciwnie, dziś w trakcie sesji azjatyckiej notowaliśmy kolejne spadki, a w...
Podsumowanie: Spadki w Chinach, jutro zaczynają obowiązywać amerykańskie taryfy celne Dalsza deprecjacja chińskiego juana MFW...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium, na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godz. 09:30....
Podsumowanie: Lepszy odczyt PMI w Strefie Euro nie pomaga wspólnej walucie Spokój na giełdach w obliczu Dnia Niepodległości...
W trakcie sesji azjatyckiej obserwowaliśmy wzrosty na rynku miedzi za sprawą możliwego strajku w jednej z największych kopalni tego metalu w Chile. Jednak...
Podsumowanie: Norges Bank sygnalizuje podwyżkę stóp procentowych Najbliższy termin możliwej podwyżki to wrzesień Ceny ropy naftowej powinny...
Dzień 4 lipca to oczywiście obchody Święta Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to tylko jedno dla większości giełd na świecie - zmniejszone...
Podsumowanie: Pięć krajów tworzy międzynarodowy organ do walki z przestępstwami finansowymi Litecoin (LITECOIN na xStation5) pomiędzy...
