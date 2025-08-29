czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

🔝Złoto z możliwym historycznym szczytem

29 sierpnia 2025

Złoto ma za sobą bardzo dobrą 4-dniową passę wzrostów, wliczając w to dzisiejszą sesję. Złoto wybija szczyty z lipca i obecnie testuje najwyższe poziomy z połowy czerwca. Jeśli złoto zamknęłoby się przy obecnych poziomach, będzie to najwyższy poziom na spot w historii, choć sam dzienny szczyt...

Spółka tygodnia - NVIDIA (28.08.2025)

28 sierpnia 2025

NVIDIA jest dziś nie tylko największym producentem procesorów graficznych, ale także jednym z kluczowych graczy w globalnym sektorze technologicznym. Od ponad dwóch dekad firma aktywnie kształtuje rynek półprzewodników, koncentrując się na rozwoju innowacyjnych GPU, które...

Czy jest nadzieja dla Intel?

27 sierpnia 2025

Kalifornijski gigant technologiczny ma za sobą kilka bardzo trudnych lat i ogromne wahania cen. Sytuacja spółki jest na tyle zła, że w sprawę zaangażowała się bezpośrednio administracja prezydenta USA. Wielu inwestorów już dawno skreśliło Intel jako lidera rynku mikroprocesorów....

