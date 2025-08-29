🔝Złoto z możliwym historycznym szczytem

Złoto ma za sobą bardzo dobrą 4-dniową passę wzrostów, wliczając w to dzisiejszą sesję. Złoto wybija szczyty z lipca i obecnie testuje najwyższe poziomy z połowy czerwca. Jeśli złoto zamknęłoby się przy obecnych poziomach, będzie to najwyższy poziom na spot w historii, choć sam dzienny szczyt...

