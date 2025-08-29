Komentarz walutowy - Trump ponownie psuje nastroje
Po dwóch dniach optymistycznych nastrojów spokój został po raz kolejny zmącony przez administrację amerykańskiego prezydenta. Informacja...
Wiadomości rynkowe
Złoto ma za sobą bardzo dobrą 4-dniową passę wzrostów, wliczając w to dzisiejszą sesję. Złoto wybija szczyty z lipca i obecnie testuje najwyższe poziomy z połowy czerwca. Jeśli złoto zamknęłoby się przy obecnych poziomach, będzie to najwyższy poziom na spot w historii, choć sam dzienny szczyt...
Więcej
NVIDIA jest dziś nie tylko największym producentem procesorów graficznych, ale także jednym z kluczowych graczy w globalnym sektorze technologicznym. Od ponad dwóch dekad firma aktywnie kształtuje rynek półprzewodników, koncentrując się na rozwoju innowacyjnych GPU, które...
Więcej
Kalifornijski gigant technologiczny ma za sobą kilka bardzo trudnych lat i ogromne wahania cen. Sytuacja spółki jest na tyle zła, że w sprawę zaangażowała się bezpośrednio administracja prezydenta USA. Wielu inwestorów już dawno skreśliło Intel jako lidera rynku mikroprocesorów....
Więcej
Po dwóch dniach optymistycznych nastrojów spokój został po raz kolejny zmącony przez administrację amerykańskiego prezydenta. Informacja...
Podsumowanie: Inflacja PPI w USA ma wzrosnąć za czerwiec Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie na poziomie 25 pb Konsensus...
Podsumowanie: Donald Trump zapowiada kolejną paczkę taryf celnych na produkty o wartości 200 mld USD Indeksy azjatyckie w wyraźnym odwrocie, surowce...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Wtorek na światowych rynkach akcji przebiegał pod znakiem wzrostów. Indeksy maszerowały na północ w trakcie sesji azjatyckiej, europejskiej...
Podsumowanie: Miedź kontynuuje spadki do najniższych poziomów od roku Chiński inwestor zamyka znaczną pozycję na rynku miedzi Spowolnienie...
Podsumowanie: USDJPY zbliża się do długoterminowej linii trendu spadkowego Zniesienie 23,6% ruchu wzrostowego od Q3 2016 możliwym celem...
W obecnym tygodniu na światowych rynkach akcji panuje względny spokój. Zarówno indeksy z Europy jak i Stanów Zjednoczonych wypracowują...
Podsumowanie: Oczekuje się przyspieszenia amerykańskiej inflacji w czerwcu “Minutki” EBC mogą ujawnić brak zgodności pomiędzy...
Podsumowanie: Produkcja przemsłowa w Wielkiej Brytanii gorzej od rynkowych oczekiwań, konstrukcje jedynym pozytywem Wzrost gospodarczy w ostatnich...
Podsumowanie: Czeski bank inwestycyjny zamierza stworzyć fundusz ukierunkowany w stronę blockchaina Miliarder i współzałożyciel...
Podsumowanie: Europejskie indeksy rozpoczynają dzisiejszą sesję wyżej, ale wzrosty zostały szybko zredukowane DAX (DE30) wciąż poniej ważnego oporu...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Konsensus: -18,0; poprzednio: -16,1 Indeks nastrojów ekonomicznych instytutu ZEW w Niemczech za lipiec.
Konsensus: 0,9% m/m; poprzednio: -1,4% m/m Przetwórstwo przemysłowe w ujęciu rocznym: 1,1% r/r Konsensus: 1,9% r/r; poprzednio:...
Dzisiejszy dzień powinien być raczej spokojny, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość raportów w kalendarzu makro. Kalendarz ekonomiczny na dziś pokazuje...
Po udanym zeszłym tygodniu złoty z przytupem wszedł w kolejny, zyskując bardzo wyraźnie do swoich głównych konkurentów. Tymczasem wśród...
Podsumowanie: Chińskie PMI wypadły zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, PPI wyżej, akcje również wyżej wobec zmniejszonego ryzyka możliwego...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Dzisiejszy dzień był względnie spokojny na rycnkach finansowych. Przez większość sesji europejskiej obserwowane były wzrosty, co mogło być powiązane ze...
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora