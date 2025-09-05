Kalendarz makro - Wystąpienie Powella na świeczniku
Podsumowanie: Wzrost pensji w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie powinien utrzymać poprzednie tempo Przesłuchanie Jerome Powella - szefa...
Dane dotyczące rynku pracy w Stanach Zjednoczonych okazały się słabe. Pomimo oczekiwań na poziomie około 75 000, zmiana zatrudnienia wyniosła ostatecznie 22 000. Dane za lipiec zostały nieznacznie skorygowane w górę, ale zmiana netto w ciągu dwóch miesięcy była już ujemna. Wskazuje to na...
Broadcom (AVGO.US) opublikował wyniki za trzeci kwartał, które znacznie przewyższyły rynkowe oczekiwania i potwierdziły rosnącą rolę spółki w segmencie sztucznej inteligencji. Kurs akcji wzrósł o 10,5% w handlu przed sesją na Wall Street, po tym jak dodatkowo ogłoszono partnerstwo...
Broadcom Inc., z siedzibą w San Jose w Kalifornii, to jedna z najbardziej znaczących firm na rynku półprzewodników oraz oprogramowania infrastrukturalnego, która odgrywa kluczową rolę w globalnej branży technologicznej.Obecna forma spółki, ukształtowana przez serię fuzji i...
Poniedziałkowe spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem nie wniosło zbyt wiele nowego w relacje między obydwoma mocarstwami, a już na pewno niezbyt...
Podsumowanie: NZD zyskuje o poranku w wyniku przyśpieszenia inflacji bazowej Minutes RBA nie pokazują nic nowego - "kolejny ruch będzie podwyżką" Chińskie...
Zapraszamy do udziału w porannej analizie rynków. Start o godzinie 09:45. Rejestracja pod LINKIEM.
Ropa naftowa kontynuuje spadki wobec kolejnych zawirowań na rynku. Arabia Saudyjska zwiększa produkcję i razem z Rosją informują o możliwym dalszym wzroście...
Brytyjski funt poprzez ostatnie zawirowania polityczne był mocno zmienny, ale wciąż techniczne spojrzenie wskazuje na to, że funt ma szanse odzyskać nieco...
Sesja azjatycka przyniesie trzy ciekawe raporty makroekonomiczne. Zacznim zaczniemy od pierwszego najważniejszego warto wspomnieć o publikacji minutes...
Ceny ropy naftowej kontynuują spadki, choć pod względem ostatnich kilkunastu miesięcy w dalszym ciągu utrzymują się na bardzo wysokich poziomach. Niektórzy...
Poniedziałkowe wiadomości zostały zasypane różnymi doniesieniami na temat pierwszego spotkania prezydentów dwóch najpotężniejszych...
Podsumowanie: Inflacja w Szwajcarii zaczyna wysyłać zachęcające sygnały, co sugeruje, iż posiedzenia SNB mogą ponownie stać się ciekawe Inwestorzy...
Citi wydało rekomendację dla pary USDJPY. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji z następującymi parametrami: Wejście: 112,32 Take profit: 114,25 Stop...
Dane za czerwiec. Sprzedaż detaliczna: 0,5 % m/m (konsensus: 0,5% m/m); poprzednio: 0,8% m/m Bazowa sprzedaż detaliczna: 0,4 % m/m (konsensus:...
Pomimo faktu, że amerykański dolar pozostaje dzisiaj w odwrocie, notowania ropy naftowej również wyraźne tracą na wartości. Jest to reakcja na możliwe...
Podsumowanie: DAX (DE30 na xStation5) w obliczu wyników niemieckich spółek Poziom 12650 pkt. kluczowy dla dalszych wzrostów Obrona...
Podsumowanie: Gra planszowa Go będzie miała wersję z wykorzystaniem blockchaina W Rosji stworzono listę zaufanych firm związanych z kryptowalutami Wielu...
Podsumowanie: WIG20 (W20) pozostaje w zakresie konsolidacji Mieszane nastroje na światowych parkietach Porozumienie ws. wewnętrznego...
Podsumowanie: Szczyt w Helsinkach i spotkanie Putin - Trump DAX (DE30 na xStation5) ponownie podchodzi w okolice 12600 pkt Adidas...
Podsumowanie: Donald Trump w Helsinkach spotka się z Władimirem Putinem Sprzedaż detaliczna z USA za czerwiec Donald Trump ponownie...
Nadejście nowego tygodnia sugeruje, że rynki wschodzące powinny skupiać w dalszym ciągu sporą uwagę. Mowa tutaj przede wszystkim o Turcji i Chinach, skąd...
