czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Wiadomości rynkowe

🔝GOLD zbliża się do poziomu 3600 dolarów

5 września 2025

Dane dotyczące rynku pracy w Stanach Zjednoczonych okazały się słabe. Pomimo oczekiwań na poziomie około 75 000, zmiana zatrudnienia wyniosła ostatecznie 22 000. Dane za lipiec zostały nieznacznie skorygowane w górę, ale zmiana netto w ciągu dwóch miesięcy była już ujemna. Wskazuje to na...

Więcej

Euforia na akcjach Broadcom 📈 Czy spółka spróbuje zdetronizować Nvidię ❓

5 września 2025

Broadcom (AVGO.US) opublikował wyniki za trzeci kwartał, które znacznie przewyższyły rynkowe oczekiwania i potwierdziły rosnącą rolę spółki w segmencie sztucznej inteligencji. Kurs akcji wzrósł o 10,5% w handlu przed sesją na Wall Street, po tym jak dodatkowo ogłoszono partnerstwo...

Więcej

Spółka tygodnia - Broadcom Inc. (04.09.2025)

4 września 2025

Broadcom Inc., z siedzibą w San Jose w Kalifornii, to jedna z najbardziej znaczących firm na rynku półprzewodników oraz oprogramowania infrastrukturalnego, która odgrywa kluczową rolę w globalnej branży technologicznej.Obecna forma spółki, ukształtowana przez serię fuzji i...

Więcej

6 lipca 2018
5 lipca 2018

Kalendarz ekonomiczny

Nastroje inwestorów

Sprawdź kogo jest więcej - kupujących czy sprzedających?

Instrumenty warte uwagi

Dowiedz się co najbardziej zyskuje, a co traci.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację