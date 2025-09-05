EURUSD - rekomendacja od banku Morgan Stanley
Bank Morgan Stanley opublikował rekomendację dla pary walutowej EURUSD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Buy...
Wiadomości rynkowe
Dane dotyczące rynku pracy w Stanach Zjednoczonych okazały się słabe. Pomimo oczekiwań na poziomie około 75 000, zmiana zatrudnienia wyniosła ostatecznie 22 000. Dane za lipiec zostały nieznacznie skorygowane w górę, ale zmiana netto w ciągu dwóch miesięcy była już ujemna. Wskazuje to na...
Więcej
Broadcom (AVGO.US) opublikował wyniki za trzeci kwartał, które znacznie przewyższyły rynkowe oczekiwania i potwierdziły rosnącą rolę spółki w segmencie sztucznej inteligencji. Kurs akcji wzrósł o 10,5% w handlu przed sesją na Wall Street, po tym jak dodatkowo ogłoszono partnerstwo...
Więcej
Broadcom Inc., z siedzibą w San Jose w Kalifornii, to jedna z najbardziej znaczących firm na rynku półprzewodników oraz oprogramowania infrastrukturalnego, która odgrywa kluczową rolę w globalnej branży technologicznej.Obecna forma spółki, ukształtowana przez serię fuzji i...
Więcej
Bank Morgan Stanley opublikował rekomendację dla pary walutowej EURUSD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Buy...
Podsumowanie: Raport z amerykańskiego rynku pracy powinien pokazać kolejny, solidny przyrost zatrudnienia Kanadyjski raport o zatrudnieniu...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Ostatnie godziny zdominowane zostały przez dwa główne wydarzenia. Pierwszym z nich była publikacja minutek z czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej,...
Podsumowanie: Minutes FOMC potwierdzają, że dalsze podwyżki stóp procentowych są zagwarantowane Taryfy na chińskie produkty zaczęły obowiązywać...
Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia wydaje się być zapowiedź potencjalnego zawieszenia broni pomiędzy USA oraz krajami UE w stosunku do taryf...
Ostatnie doniesienia wskazują na to, że Bank Japonii zdecyduje się kolejny raz na obniżenie prognoz inflacyjnych podczas kolejnego posiedzenia, które...
Dzisiaj poznaliśmy trzy ważne raporty ze Stanów Zjednoczonych. Część danych poznaliśmy później niż zwykle, ze względu na wczorajsze obchody...
Podsumowanie: Cena kawy Arabiki spada poniżej kluczowej strefy popytowej przy poziomie 115 centów za funta Rekordowe zbiory w Brazylii oraz...
Konsensus: -5,2 mln brk; poprzednio: -9,891 mln Zmiana zapasów ropy w Cushing: -2,113 mln brk Poprzednio: -2,713 mln brk Zapasy...
W końcu nadeszło oczekiwane ożywienie na światowych indeksach giełdowych, co wiązane jest oczywiście z możliwym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia wojny...
Konsensus: 58,3; poprzednio: 58,6 Subindeks zatrudnienia: 53,6 Poprzednio: 54,1 Dane za czerwiec
Podsumowanie: Znaczne zmniejszenie obaw o wojny handlowe powoduje znaczną poprawę nastrojów na światowych indeksach ADP wskazuje na mniejszy...
Konsensus: 56,5; poprzednio: 56,5 Indeks PMI kompozytowy: 56,2 Konsensus: 56,0; poprzednio: 56,0 Dane finalne za czerwiec.
Konsensus: 231 tys.; poprzednio: 227 tys. 4 tyg. średnia: 224,5 tys. Poprzednio: 222 tys.
Podsumowanie: Dolar po świetnym II kwartale. Czy dane potwierdzą jego siłę? Raport z rynku pracy powinien pokazać solidny wzrost zatrudnienia Tylko...
Podsumowanie: Brytyjski parlamentarzysta proponuje wdrożenie technologii blockchain w brytyjskiej administracji Bitcoin (BITCOIN na xStation5)...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) wybija się powyżej oporu w okolicach 2140 pkt. Wzrosty w Europie wspierają GPW w kontynuacji odreagowania CD...
Zapraszamy do obejrzenia porannego nagrania z webinarium:
Podsumowanie: Europejskie parkiety zyskują pomimo spadków w Azji DAX (DE30) przebija kluczowy opór, wspierany jest przez...
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora