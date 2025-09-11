czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Micron zyskuje 10% na fali lepszych oczekiwań 🚀

11 września 2025

Micron zyskuje dzisiaj 10% do 153 USD za akcję, po tym jak Citi podniosło cenę docelową spółki do 175 USD (ze 150 USD). Cykl wzrostowy na rynku pamięci pozostaje nienaruszony dzięki wysokiej barierze wejścia, a zatem ograniczonej podaży oraz silniejszemu od oczekiwań popytowi — zwłaszcza...

Spółka tygodnia - Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

11 września 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE), z siedzibą w Houston w Teksasie, to jeden z kluczowych graczy na rynku rozwiązań technologicznych dla przedsiębiorstw. Firma powstała w 2015 roku w wyniku podziału oryginalnej spółki Hewlett-Packard, co pozwoliło jej skoncentrować się na dostarczaniu zaawansowanych...

Oracle: Euforia po wynikach, spółka rośnie o 30%📈

10 września 2025

Oracle oczarował rynek swoimi wynikami. Przed otwarciem spółka rośnie ponad o 30%, generując przy tym ponad 200 miliardów dolarów kapitalizacji. Spółka nie zaspokoiła oczekiwań rynku odnośnie EPS oraz przychodów, jednak szczegóły raportu ujawniają, dlaczego rynek...

