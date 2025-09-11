Indeksy w Azji odbijają, PBoC dewaluuje juana
Podsumowanie: Indeksy w Azji odbijają napędzane wzrostami w Chinach PBOC znacznie obniża wartość juana w razie dalszej eskalacji wojen...
Wiadomości rynkowe
Micron zyskuje dzisiaj 10% do 153 USD za akcję, po tym jak Citi podniosło cenę docelową spółki do 175 USD (ze 150 USD). Cykl wzrostowy na rynku pamięci pozostaje nienaruszony dzięki wysokiej barierze wejścia, a zatem ograniczonej podaży oraz silniejszemu od oczekiwań popytowi — zwłaszcza...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), z siedzibą w Houston w Teksasie, to jeden z kluczowych graczy na rynku rozwiązań technologicznych dla przedsiębiorstw. Firma powstała w 2015 roku w wyniku podziału oryginalnej spółki Hewlett-Packard, co pozwoliło jej skoncentrować się na dostarczaniu zaawansowanych...
Oracle oczarował rynek swoimi wynikami. Przed otwarciem spółka rośnie ponad o 30%, generując przy tym ponad 200 miliardów dolarów kapitalizacji. Spółka nie zaspokoiła oczekiwań rynku odnośnie EPS oraz przychodów, jednak szczegóły raportu ujawniają, dlaczego rynek...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Za nami bardzo ciekawa sesja. Wczoraj wieczorem amerykańska administracja zakomunikowała, że planuje wprowadzenie kolejnych ceł na chińskie produkty, tym...
Podsumowanie: Raport DOE wskazał na spadek zapasów o 12,6 mln baryłek (oczekiwano: -4,5 mln) Ropa WTI (OIL.WTI) rośnie ponad 1$...
Po spokojnym początku tygodnia na światowych giełdach ponownie obserwujemy pogorszenie nastrojów. Wczoraj wieczorem optymizm został zgaszony przez...
Bank Kanady podniósł stopę procentową do poziomu 1,5% z poprzedniego poziomu 1,25%. Decyzja zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami.
Dane za czerwiec Inflacja bazowa PPI r/r: 2,8 % (poprzednio: 2,4%); konsensus: 2,6% Inflacja bazowa PPI m/m: 0,3 % (poprzednio: 0,3 %);...
Podsumowanie: Główne banki amerykańskie rozpoczynają sezon wyników na Wall Street w najbliższy piątek 13 lipca Oczekiwany średni...
Podsumowanie: Ropa WTI (OIL.WTI) czeka na dane o zapasach Rolowanie na instrumencie OIL.WTI Ropa Brent (OIL) reaguje na szczyty...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) ponownie powraca poniżej 2150 pkt. Widmo kolejnych taryf celnych powodem pogorszenia nastrojów Lotos...
Podsumowanie: FINRA, amerykański regulator, zachęca brokerów do ujawniania wszelkich aktywności związanych z aktywami cyfrowymi London...
Europejskie akcje doświadczają dzisiaj solidnej przeceny po tym, jak inwestorzy wystraszyli się dalszej eskalacji wojny handlowej między USA i Chinami....
TD Bank wydał w ostatnim czasie rekomendację dla pary USDCAD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Wejście...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Nowe taryfy ogłoszone przez USA powodują cofnięcie się europejskich indeksów DAX (DE30) testuje ważne wsparcie na poziomie...
Po dwóch dniach optymistycznych nastrojów spokój został po raz kolejny zmącony przez administrację amerykańskiego prezydenta. Informacja...
Podsumowanie: Inflacja PPI w USA ma wzrosnąć za czerwiec Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie na poziomie 25 pb Konsensus...
Podsumowanie: Donald Trump zapowiada kolejną paczkę taryf celnych na produkty o wartości 200 mld USD Indeksy azjatyckie w wyraźnym odwrocie, surowce...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Wtorek na światowych rynkach akcji przebiegał pod znakiem wzrostów. Indeksy maszerowały na północ w trakcie sesji azjatyckiej, europejskiej...
