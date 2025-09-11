Spółka tygodnia - Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

Hewlett Packard Enterprise (HPE), z siedzibą w Houston w Teksasie, to jeden z kluczowych graczy na rynku rozwiązań technologicznych dla przedsiębiorstw. Firma powstała w 2015 roku w wyniku podziału oryginalnej spółki Hewlett-Packard, co pozwoliło jej skoncentrować się na dostarczaniu zaawansowanych...

