DE30: Akcje zawracają wobec rozpoczęcia wojny handlowej
Podsumowanie: Europejskie rynki akcyjne otworzyły się wyżej od wczorajszego zamknięcia, ale cofają się po oświadczeniu z Chin DAX przy oporze Thyssenkrupp...
Wiadomości rynkowe
Micron zyskuje dzisiaj 10% do 153 USD za akcję, po tym jak Citi podniosło cenę docelową spółki do 175 USD (ze 150 USD). Cykl wzrostowy na rynku pamięci pozostaje nienaruszony dzięki wysokiej barierze wejścia, a zatem ograniczonej podaży oraz silniejszemu od oczekiwań popytowi — zwłaszcza...

Hewlett Packard Enterprise (HPE), z siedzibą w Houston w Teksasie, to jeden z kluczowych graczy na rynku rozwiązań technologicznych dla przedsiębiorstw. Firma powstała w 2015 roku w wyniku podziału oryginalnej spółki Hewlett-Packard, co pozwoliło jej skoncentrować się na dostarczaniu zaawansowanych...

Oracle oczarował rynek swoimi wynikami. Przed otwarciem spółka rośnie ponad o 30%, generując przy tym ponad 200 miliardów dolarów kapitalizacji. Spółka nie zaspokoiła oczekiwań rynku odnośnie EPS oraz przychodów, jednak szczegóły raportu ujawniają, dlaczego rynek...

Podsumowanie: Rynki oczekują na popołudniowy raport z amerykańskiego rynku pracy WIG20 (W20) wraca poniżej poziomu oporu na poziomie 2140-2150...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Rosną zapasy ropy naftowej w USA Spadek eksportu oraz wzrost importu w USA Ważą się losy irańskiego eksportu Ceny ropy naftowej...
Bank Morgan Stanley opublikował rekomendację dla pary walutowej EURUSD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Buy...
Podsumowanie: Raport z amerykańskiego rynku pracy powinien pokazać kolejny, solidny przyrost zatrudnienia Kanadyjski raport o zatrudnieniu...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Ostatnie godziny zdominowane zostały przez dwa główne wydarzenia. Pierwszym z nich była publikacja minutek z czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej,...
Podsumowanie: Minutes FOMC potwierdzają, że dalsze podwyżki stóp procentowych są zagwarantowane Taryfy na chińskie produkty zaczęły obowiązywać...
Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia wydaje się być zapowiedź potencjalnego zawieszenia broni pomiędzy USA oraz krajami UE w stosunku do taryf...
Ostatnie doniesienia wskazują na to, że Bank Japonii zdecyduje się kolejny raz na obniżenie prognoz inflacyjnych podczas kolejnego posiedzenia, które...
Dzisiaj poznaliśmy trzy ważne raporty ze Stanów Zjednoczonych. Część danych poznaliśmy później niż zwykle, ze względu na wczorajsze obchody...
Podsumowanie: Cena kawy Arabiki spada poniżej kluczowej strefy popytowej przy poziomie 115 centów za funta Rekordowe zbiory w Brazylii oraz...
Konsensus: -5,2 mln brk; poprzednio: -9,891 mln Zmiana zapasów ropy w Cushing: -2,113 mln brk Poprzednio: -2,713 mln brk Zapasy...
W końcu nadeszło oczekiwane ożywienie na światowych indeksach giełdowych, co wiązane jest oczywiście z możliwym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia wojny...
Konsensus: 58,3; poprzednio: 58,6 Subindeks zatrudnienia: 53,6 Poprzednio: 54,1 Dane za czerwiec
Podsumowanie: Znaczne zmniejszenie obaw o wojny handlowe powoduje znaczną poprawę nastrojów na światowych indeksach ADP wskazuje na mniejszy...
Konsensus: 56,5; poprzednio: 56,5 Indeks PMI kompozytowy: 56,2 Konsensus: 56,0; poprzednio: 56,0 Dane finalne za czerwiec.
Konsensus: 231 tys.; poprzednio: 227 tys. 4 tyg. średnia: 224,5 tys. Poprzednio: 222 tys.
Podsumowanie: Dolar po świetnym II kwartale. Czy dane potwierdzą jego siłę? Raport z rynku pracy powinien pokazać solidny wzrost zatrudnienia Tylko...
