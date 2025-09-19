NZD zyskuje po odbiciu inflacji bazowej
Wiadomości rynkowe
Najważniejsze wydarzenie miesiąca jest już za nami: Fed w końcu zdecydował się na pierwsze w tym roku cięcie stóp procentowych. Dzisiaj mamy również Dzień Trzech Wiedźm, w który wygasają kontrakty terminowe i opcje na akcje i indeksy, co oczywiście oznacza, że zbliża się koniec kwartału....
BOJ utrzymał stopę procentową na poziomie 0,50% zgodnie z oczekiwaniami przy podziale głosów 7–2; Hajime Takata i Naoki Tamura opowiedzieli się za podwyżką do 0,75% Nowy krok w kierunku normalizacji: BOJ zacznie sprzedawać posiadane ETF-y (i J-REIT-y), z wytycznymi ok. ~¥620 mld/rok...
Dzisiaj w nocy z czwartku na piątek odbędzie się kolejne posiedzenie japońskiego banku centralnego poświęcone polityce pieniężnej, które zakończy najbardziej pracowity tydzień w całym roku pod względem polityki pieniężnej. Oczekuje się, że Bank Japonii pozostawi stopy procentowe na niezmienionym...
Podsumowanie: NZD zyskuje o poranku w wyniku przyśpieszenia inflacji bazowej Minutes RBA nie pokazują nic nowego - "kolejny ruch będzie podwyżką" Chińskie...
Ropa naftowa kontynuuje spadki wobec kolejnych zawirowań na rynku. Arabia Saudyjska zwiększa produkcję i razem z Rosją informują o możliwym dalszym wzroście...
Brytyjski funt poprzez ostatnie zawirowania polityczne był mocno zmienny, ale wciąż techniczne spojrzenie wskazuje na to, że funt ma szanse odzyskać nieco...
Sesja azjatycka przyniesie trzy ciekawe raporty makroekonomiczne. Zacznim zaczniemy od pierwszego najważniejszego warto wspomnieć o publikacji minutes...
Ceny ropy naftowej kontynuują spadki, choć pod względem ostatnich kilkunastu miesięcy w dalszym ciągu utrzymują się na bardzo wysokich poziomach. Niektórzy...
Poniedziałkowe wiadomości zostały zasypane różnymi doniesieniami na temat pierwszego spotkania prezydentów dwóch najpotężniejszych...
Podsumowanie: Inflacja w Szwajcarii zaczyna wysyłać zachęcające sygnały, co sugeruje, iż posiedzenia SNB mogą ponownie stać się ciekawe Inwestorzy...
Citi wydało rekomendację dla pary USDJPY. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji z następującymi parametrami: Wejście: 112,32 Take profit: 114,25 Stop...
Dane za czerwiec. Sprzedaż detaliczna: 0,5 % m/m (konsensus: 0,5% m/m); poprzednio: 0,8% m/m Bazowa sprzedaż detaliczna: 0,4 % m/m (konsensus:...
Pomimo faktu, że amerykański dolar pozostaje dzisiaj w odwrocie, notowania ropy naftowej również wyraźne tracą na wartości. Jest to reakcja na możliwe...
Podsumowanie: DAX (DE30 na xStation5) w obliczu wyników niemieckich spółek Poziom 12650 pkt. kluczowy dla dalszych wzrostów Obrona...
Podsumowanie: Gra planszowa Go będzie miała wersję z wykorzystaniem blockchaina W Rosji stworzono listę zaufanych firm związanych z kryptowalutami Wielu...
Podsumowanie: WIG20 (W20) pozostaje w zakresie konsolidacji Mieszane nastroje na światowych parkietach Porozumienie ws. wewnętrznego...
Podsumowanie: Szczyt w Helsinkach i spotkanie Putin - Trump DAX (DE30 na xStation5) ponownie podchodzi w okolice 12600 pkt Adidas...
Podsumowanie: Donald Trump w Helsinkach spotka się z Władimirem Putinem Sprzedaż detaliczna z USA za czerwiec Donald Trump ponownie...
Nadejście nowego tygodnia sugeruje, że rynki wschodzące powinny skupiać w dalszym ciągu sporą uwagę. Mowa tutaj przede wszystkim o Turcji i Chinach, skąd...
Podsumowanie: Giełdy w Azji rozpoczynają tydzień znacząco niżej Chińskie PKB zgodnie z oczekiwaniami Decydujący tydzień dla brytyjskiego...
