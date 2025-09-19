Dobry początek sezonu wyników, dolar rośnie w siłę
Giełdy kontynuują odreagowanie, choć nie można powiedzieć, że są to solidne wzrosty wskazujące na wyznaczenie nowego trendu. Ogólna poprawa nastrojów...
Wiadomości rynkowe
Najważniejsze wydarzenie miesiąca jest już za nami: Fed w końcu zdecydował się na pierwsze w tym roku cięcie stóp procentowych. Dzisiaj mamy również Dzień Trzech Wiedźm, w który wygasają kontrakty terminowe i opcje na akcje i indeksy, co oczywiście oznacza, że zbliża się koniec kwartału....
BOJ utrzymał stopę procentową na poziomie 0,50% zgodnie z oczekiwaniami przy podziale głosów 7–2; Hajime Takata i Naoki Tamura opowiedzieli się za podwyżką do 0,75% Nowy krok w kierunku normalizacji: BOJ zacznie sprzedawać posiadane ETF-y (i J-REIT-y), z wytycznymi ok. ~¥620 mld/rok...
Dzisiaj w nocy z czwartku na piątek odbędzie się kolejne posiedzenie japońskiego banku centralnego poświęcone polityce pieniężnej, które zakończy najbardziej pracowity tydzień w całym roku pod względem polityki pieniężnej. Oczekuje się, że Bank Japonii pozostawi stopy procentowe na niezmienionym...
Donald Trump pozostaje w centrum uwagi. W tym tygodniu doprowadził do zamieszania w trakcie szczytu NATO oraz komentował tak zwany “miękki”...
Ceny ropy naftowej znajdowały się bardzo wysoko, w okolicach wieloletnich szczytów i tuż przed spotkaniem OPEC wskazywaliśmy na to, że na rynku...
Wczoraj poznaliśmy wyniki raportu WASDE publikowanego przez Amerykański Departament Rolnictwa (USDA). Raport ten wypadł bardzo ciekawie i o dziwo obserwowaliśmy...
Podsumowanie: Rozpoczyna się sezon wyników na Wall Street JP Morgan oraz Citi pokonują prognozy EPS, Wells Fargo rozczarowuje S&P...
Rynek po wczorajszym odreagowaniu zachowuje się dosyć spokojnie. Amerykańska sesja mieniła się na zamknięciu zielenią, co potwierdziło bardzo pozytywne...
Konsensus: 98,1; poprzednio: 98,2 Indeks nastrojów konsumentów z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Michigan. Dane za lipiec.
Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,6% m/m Wskaźnik cen importowych: -0,4% m/m Konsensus: 0,1% m/m; poprzednio: 0,9% m/m Dane za czerwiec....
Podsumowanie: Aprecjacja dolara nie pozwala rosnąć cenom złota w obliczu niepokoi Złoto (GOLD na xStation5) ponownie balansuje nad wsparciem...
Podsumowanie: Europejskie indeksy zyskują niewiele na ostatniej sesji tego tygodnia WIG20 (W20) pomimo wzrostów w Europie oscyluje...
Podsumowanie: Ważniejsze kryptowaluty idą nieco do góry American Express (AXP.US) docenia technologię blockchain Bitcoin...
Podsumowanie: Europejskiej indeksy rosną o poranku DAX (DE30) spogląda w kierunku ponownego testu 12600 pkt. Fresenius (FRE.DE)...
Podsumowanie: Indeks Uniwersytetu Michigan powinien dziś prawdopodobnie nieco spaść Fed opublikuje swój raport o polityce monetarnej...
Wczorajsza sesja przyniosła pewną ulgę dla złotego, co podyktowane było rzecz jasna poprawą nastrojów na światowych parkietach i wzrostem apetytu...
Podsumowanie: Chińska wymiana handlowa z USA wzrosła znacząco w czerwcu (do 29 mld dolarów), co pokazuje Trumpowi, aby kontynuować swoją...
Po ostatniej wyprzedaży na giełdach dzisiaj przychodzi lekkie ożywienie. Jest to prawdopodobnie związane z pozytywnym wydźwiękiem płynącym ze szczytu NATO,...
Sesja azjatycka będzie wyjątkowo bogata, choć dopiero tuż przed europejskim porankiem poznamy najważniejsze dane z tej sesji. Oprócz tego poznamy...
Co dalej z indeksem dolara? Indeks dolara odbija w tym tygodniu po mocnym zeszłotygodniowym cofnięciu. Widać, że strefa 93,50/70 pozostaje bardzo silną...
