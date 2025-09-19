Przed raportem WASDE
Dzisiaj o godzinie 18:00 opublikowany zostanie raport WASDE. Będzie on dotyczył zmian prognoz rocznych dla najważniejszych wartości dla najważniejszych...
Najważniejsze wydarzenie miesiąca jest już za nami: Fed w końcu zdecydował się na pierwsze w tym roku cięcie stóp procentowych. Dzisiaj mamy również Dzień Trzech Wiedźm, w który wygasają kontrakty terminowe i opcje na akcje i indeksy, co oczywiście oznacza, że zbliża się koniec kwartału....
BOJ utrzymał stopę procentową na poziomie 0,50% zgodnie z oczekiwaniami przy podziale głosów 7–2; Hajime Takata i Naoki Tamura opowiedzieli się za podwyżką do 0,75% Nowy krok w kierunku normalizacji: BOJ zacznie sprzedawać posiadane ETF-y (i J-REIT-y), z wytycznymi ok. ~¥620 mld/rok...
Dzisiaj w nocy z czwartku na piątek odbędzie się kolejne posiedzenie japońskiego banku centralnego poświęcone polityce pieniężnej, które zakończy najbardziej pracowity tydzień w całym roku pod względem polityki pieniężnej. Oczekuje się, że Bank Japonii pozostawi stopy procentowe na niezmienionym...
Wczorajszy dzień był wyjątkowo nerwowy na wielu giełdach z powodu najnowszych doniesień dotyczących nowych amerykańskich taryf celnych skierowanych w stronę...
Podsumowanie: Inflacja CPI wypada zgodnie z oczekiwaniami w ujęciu rocznym, ale rozczarowuje miesięczną dynamiką Minutes EBC pokazują pewne zaskoczenie Złoto...
Konsensus: 2,9% r/r; poprzednio: 2,8% r/r Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: 0,1% m/m Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,2% m/m Inflacja...
Konsensus: 226 tys.; poprzednio: 232 tys.
Europejskie akcje kontynuują odbicie w czwartkowe popołudnie po informacji, iż Donald Trump przekonał pozostałych sojuszników NATO do zwiększenia...
Podsumowanie: WIG20 (W20) odbija powyżej 2150 pkt. Indeksy w Azji i Europie odrabiają wczorajsze straty Komisja Europejska podwyższa...
Podsumowanie: Zdecydowana większość Kanadyjczyków zna Bitcoina Joseph Stiglitz, znany noblista, znów niepochlebnie wypowiada...
Podsumowanie: Szwedzka inflacja prawie zgodna z oczekiwaniami Minutki Riksbanku potwierdzają pierwszą podwyżkę z końcem roku EURSEK...
Podsumowanie: Trump uderza w Niemcy podczas szczytu NATO DAX (DE30 na xStation5) próbuje przebić poziom 12450 pkt. Thyssnkrupp...
Credit Suisse wydał rekomendację dla pary EURGBP. Bank rekomenduje zajęcie krótkiej pozycji z następującymi parametrami: Wejście: 0,8900 -...
Podsumowanie: Europejski Bank Centralny i szwedzki Riksbank opublikują minutes z ostatnich spotkań Oczekiwania odnośnie szwedzkiej inflacji...
Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego jakakolwiek podwyżka stóp procentowych może nie być konieczna aż do końca 2020 roku. Taką opinią prezes...
Podsumowanie: Indeksy w Azji odbijają napędzane wzrostami w Chinach PBOC znacznie obniża wartość juana w razie dalszej eskalacji wojen...
Za nami bardzo ciekawa sesja. Wczoraj wieczorem amerykańska administracja zakomunikowała, że planuje wprowadzenie kolejnych ceł na chińskie produkty, tym...
Podsumowanie: Raport DOE wskazał na spadek zapasów o 12,6 mln baryłek (oczekiwano: -4,5 mln) Ropa WTI (OIL.WTI) rośnie ponad 1$...
Po spokojnym początku tygodnia na światowych giełdach ponownie obserwujemy pogorszenie nastrojów. Wczoraj wieczorem optymizm został zgaszony przez...
Bank Kanady podniósł stopę procentową do poziomu 1,5% z poprzedniego poziomu 1,25%. Decyzja zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami.
