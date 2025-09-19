czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (19.09.2025)

19 września 2025

Najważniejsze wydarzenie miesiąca jest już za nami: Fed w końcu zdecydował się na pierwsze w tym roku cięcie stóp procentowych. Dzisiaj mamy również Dzień Trzech Wiedźm, w który wygasają kontrakty terminowe i opcje na akcje i indeksy, co oczywiście oznacza, że zbliża się koniec kwartału....

BoJ z jastrzębią pauzą; Ueda studzi rynkowe spekulacje🎙️

19 września 2025

BOJ utrzymał stopę procentową na poziomie 0,50% zgodnie z oczekiwaniami przy podziale głosów 7–2; Hajime Takata i Naoki Tamura opowiedzieli się za podwyżką do 0,75% Nowy krok w kierunku normalizacji: BOJ zacznie sprzedawać posiadane ETF-y (i J-REIT-y), z wytycznymi ok. ~¥620 mld/rok...

Czego oczekiwać od jutrzejszej decyzji BoJ❓

18 września 2025

Dzisiaj w nocy z czwartku na piątek odbędzie się kolejne posiedzenie japońskiego banku centralnego poświęcone polityce pieniężnej, które zakończy najbardziej pracowity tydzień w całym roku pod względem polityki pieniężnej. Oczekuje się, że Bank Japonii pozostawi stopy procentowe na niezmienionym...

