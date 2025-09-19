DE30: Płasko po wczorajszych wzrostach, Draghi widzi osiągnięcie celu inflacyjnego
Podsumowanie: Europejskie indeksy rozpoczynają dzisiejszą sesję wyżej, ale wzrosty zostały szybko zredukowane DAX (DE30) wciąż poniej ważnego oporu...
Wiadomości rynkowe
Najważniejsze wydarzenie miesiąca jest już za nami: Fed w końcu zdecydował się na pierwsze w tym roku cięcie stóp procentowych. Dzisiaj mamy również Dzień Trzech Wiedźm, w który wygasają kontrakty terminowe i opcje na akcje i indeksy, co oczywiście oznacza, że zbliża się koniec kwartału....
Więcej
BOJ utrzymał stopę procentową na poziomie 0,50% zgodnie z oczekiwaniami przy podziale głosów 7–2; Hajime Takata i Naoki Tamura opowiedzieli się za podwyżką do 0,75% Nowy krok w kierunku normalizacji: BOJ zacznie sprzedawać posiadane ETF-y (i J-REIT-y), z wytycznymi ok. ~¥620 mld/rok...
Więcej
Dzisiaj w nocy z czwartku na piątek odbędzie się kolejne posiedzenie japońskiego banku centralnego poświęcone polityce pieniężnej, które zakończy najbardziej pracowity tydzień w całym roku pod względem polityki pieniężnej. Oczekuje się, że Bank Japonii pozostawi stopy procentowe na niezmienionym...
Więcej
Podsumowanie: Europejskie indeksy rozpoczynają dzisiejszą sesję wyżej, ale wzrosty zostały szybko zredukowane DAX (DE30) wciąż poniej ważnego oporu...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Konsensus: -18,0; poprzednio: -16,1 Indeks nastrojów ekonomicznych instytutu ZEW w Niemczech za lipiec.
Konsensus: 0,9% m/m; poprzednio: -1,4% m/m Przetwórstwo przemysłowe w ujęciu rocznym: 1,1% r/r Konsensus: 1,9% r/r; poprzednio:...
Dzisiejszy dzień powinien być raczej spokojny, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość raportów w kalendarzu makro. Kalendarz ekonomiczny na dziś pokazuje...
Po udanym zeszłym tygodniu złoty z przytupem wszedł w kolejny, zyskując bardzo wyraźnie do swoich głównych konkurentów. Tymczasem wśród...
Podsumowanie: Chińskie PMI wypadły zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, PPI wyżej, akcje również wyżej wobec zmniejszonego ryzyka możliwego...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Dzisiejszy dzień był względnie spokojny na rycnkach finansowych. Przez większość sesji europejskiej obserwowane były wzrosty, co mogło być powiązane ze...
Jeszcze dzisiaj o poranku pisaliśmy o tym, że David Davis zrezygnował ze swojego stanowiska ministra ds. Brexitu w rządzie Theresy May. Wcześniej uzgodniono...
W trakcie sesji azjatyckiej poznamy kilka raportów z Antypodów, dane dotyczące podaży pieniądza M2 z Japonii oraz przede wszystkim dane inflacyjne...
Bank SEB wysnuwa bardzo ciekawe wnioski ze swojego modelu ilościowego bazującego na obliczeniu wartości godziwej dla danej pary walutowej. Owszem w przypadku...
Na rynkach finansowych w zasadzie zapanował spokój. Obserwujemy umiarkowane wzrosty na większości rynków, wobec braku nowych informacji dotyczących...
Podsumowanie: Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie Wykorzystanie mocy produkcyjnych w Kanadzie oraz w USA sugeruje...
Większy apetyt na ryzyko, w połączeniu z oczekiwaniem na ogłoszenie nowego rządu przez prezydenta Erdogana, umacniają dzisiaj turecką lirę. Komunikat ten...
Podsumowanie: Szwajcarska giełda pracuje nad rozwiązaniami przeznaczonymi dla aktywów wirtualnych Walmart zastanawia się nad użyciem...
Podsumowanie: EURJPY wraca w kierunku czerwcowych szczytów Początek sezonu wyników kwartalnych na Wall Street Kawa...
Podsumowanie: Uspokojenie sytuacji sprzyja europejskim giełdom DAX (DE30 na xStation5) oscyluje w okolicach oporu w pobliżu 12550 pkt. Pierwszy...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) oscyluje w okolicach oporu 2150 pkt. Rynki akcji odbijają po ogłoszeniu taryf handlowych pomiędzy...
Podsumowanie: Inwestorzy z Japonii powodem spadków na europejskich obligacjach DAX (DE30 na xStation5) zbliża się do poziomu 12600...
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora