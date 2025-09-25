Co z funtem po raporcie z rynku pracy?
Podsumowanie: Zatrudnienie w Wielkiej Brytanii wzrosło do rekordowego poziomu, liczba miejsc pracy kontynuuje wzrost Płace zgodnie z oczekiwaniami GBP...
Salesforce, Inc. to amerykańska spółka technologiczna z siedzibą w San Francisco, uznawana za globalnego lidera w segmencie oprogramowania CRM (Customer Relationship Management). Dzięki konsekwentnej strategii rozwoju, licznych przejęciach i innowacjom w obszarze sztucznej inteligencji oraz danych,...
Po otrzymaniu 30 miliardów dolarów od MFW i Banku Światowego Argentyna ponownie znalazła się na skraju bankructwa. Byłaby to czwarta niewypłacalność lub restrukturyzacja tego kraju w ciągu ostatnich 25 lat. Jak doszło do takiej sytuacji? Jak zmieniła się gospodarka Argentyny od czasu...
Ropa: Ropa naftowa pozostaje pod presją oczekiwanej nadpodaży do końca tego roku oraz w przyszłym roku Obecnie nie wydaje się, aby miało dojść do jakichkolwiek problemów podażowych, biorąc pod uwagę brak sygnałów ze strony USA czy Europy w kontekście nałożenia surowych...
Podsumowanie: Instytucje finansowe z Londynu mogą wybrać Paryż na swoja nową siedzibę po Brexicie DAX może przystępować do kolejnego testu przy...
Goldman Sachs wydał rekomendację dla pary USDJPY. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji na parze z następującymi poziomami: Wejście (po...
Konsensus: 2,3 tys.; poprzednio: -7,7 tys. Zmiana zatrudnienia 3m/3m: 137 tys. Konsensus: 150 tys.; poprzednio: 146 tys. Stopa...
Konsensus: 2,5% r/r; poprzednio: 2,5% r/r Średnie pensje bez bonusów: 2,7% r/r Konsensus: 2,7% r/r; poprzednio: 2,8% r/r Średnia...
Podsumowanie: Wzrost pensji w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie powinien utrzymać poprzednie tempo Przesłuchanie Jerome Powella - szefa...
Poniedziałkowe spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem nie wniosło zbyt wiele nowego w relacje między obydwoma mocarstwami, a już na pewno niezbyt...
Podsumowanie: NZD zyskuje o poranku w wyniku przyśpieszenia inflacji bazowej Minutes RBA nie pokazują nic nowego - "kolejny ruch będzie podwyżką" Chińskie...
Ropa naftowa kontynuuje spadki wobec kolejnych zawirowań na rynku. Arabia Saudyjska zwiększa produkcję i razem z Rosją informują o możliwym dalszym wzroście...
Brytyjski funt poprzez ostatnie zawirowania polityczne był mocno zmienny, ale wciąż techniczne spojrzenie wskazuje na to, że funt ma szanse odzyskać nieco...
Sesja azjatycka przyniesie trzy ciekawe raporty makroekonomiczne. Zacznim zaczniemy od pierwszego najważniejszego warto wspomnieć o publikacji minutes...
Ceny ropy naftowej kontynuują spadki, choć pod względem ostatnich kilkunastu miesięcy w dalszym ciągu utrzymują się na bardzo wysokich poziomach. Niektórzy...
Poniedziałkowe wiadomości zostały zasypane różnymi doniesieniami na temat pierwszego spotkania prezydentów dwóch najpotężniejszych...
Podsumowanie: Inflacja w Szwajcarii zaczyna wysyłać zachęcające sygnały, co sugeruje, iż posiedzenia SNB mogą ponownie stać się ciekawe Inwestorzy...
Citi wydało rekomendację dla pary USDJPY. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji z następującymi parametrami: Wejście: 112,32 Take profit: 114,25 Stop...
Dane za czerwiec. Sprzedaż detaliczna: 0,5 % m/m (konsensus: 0,5% m/m); poprzednio: 0,8% m/m Bazowa sprzedaż detaliczna: 0,4 % m/m (konsensus:...
Pomimo faktu, że amerykański dolar pozostaje dzisiaj w odwrocie, notowania ropy naftowej również wyraźne tracą na wartości. Jest to reakcja na możliwe...
Podsumowanie: DAX (DE30 na xStation5) w obliczu wyników niemieckich spółek Poziom 12650 pkt. kluczowy dla dalszych wzrostów Obrona...
Podsumowanie: Gra planszowa Go będzie miała wersję z wykorzystaniem blockchaina W Rosji stworzono listę zaufanych firm związanych z kryptowalutami Wielu...
