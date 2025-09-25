czytaj więcej
Wiadomości rynkowe

Spółka tygodnia - Salesforce Inc. (25.09.2025)

25 września 2025

Salesforce, Inc. to amerykańska spółka technologiczna z siedzibą w San Francisco, uznawana za globalnego lidera w segmencie oprogramowania CRM (Customer Relationship Management). Dzięki konsekwentnej strategii rozwoju, licznych przejęciach i innowacjom w obszarze sztucznej inteligencji oraz danych,...

Argentyna na skraju bankructwa; co dalej z argentyńskim peso❓

25 września 2025

Po otrzymaniu 30 miliardów dolarów od MFW i Banku Światowego Argentyna ponownie znalazła się na skraju bankructwa. Byłaby to czwarta niewypłacalność lub restrukturyzacja tego kraju w ciągu ostatnich 25 lat. Jak doszło do takiej sytuacji? Jak zmieniła się gospodarka Argentyny od czasu...

Przegląd surowcowy - Ropa, Natgas, Srebro, Kakao (23.09.2025)

23 września 2025

Ropa: Ropa naftowa pozostaje pod presją oczekiwanej nadpodaży do końca tego roku oraz w przyszłym roku Obecnie nie wydaje się, aby miało dojść do jakichkolwiek problemów podażowych, biorąc pod uwagę brak sygnałów ze strony USA czy Europy w kontekście nałożenia surowych...

