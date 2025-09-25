Kalendarz makro: Minutes i inflacja
Podsumowanie: Europejski Bank Centralny i szwedzki Riksbank opublikują minutes z ostatnich spotkań Oczekiwania odnośnie szwedzkiej inflacji...
Salesforce, Inc. to amerykańska spółka technologiczna z siedzibą w San Francisco, uznawana za globalnego lidera w segmencie oprogramowania CRM (Customer Relationship Management). Dzięki konsekwentnej strategii rozwoju, licznych przejęciach i innowacjom w obszarze sztucznej inteligencji oraz danych,...
Po otrzymaniu 30 miliardów dolarów od MFW i Banku Światowego Argentyna ponownie znalazła się na skraju bankructwa. Byłaby to czwarta niewypłacalność lub restrukturyzacja tego kraju w ciągu ostatnich 25 lat. Jak doszło do takiej sytuacji? Jak zmieniła się gospodarka Argentyny od czasu...
Ropa: Ropa naftowa pozostaje pod presją oczekiwanej nadpodaży do końca tego roku oraz w przyszłym roku Obecnie nie wydaje się, aby miało dojść do jakichkolwiek problemów podażowych, biorąc pod uwagę brak sygnałów ze strony USA czy Europy w kontekście nałożenia surowych...
Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego jakakolwiek podwyżka stóp procentowych może nie być konieczna aż do końca 2020 roku. Taką opinią prezes...
Podsumowanie: Indeksy w Azji odbijają napędzane wzrostami w Chinach PBOC znacznie obniża wartość juana w razie dalszej eskalacji wojen...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Za nami bardzo ciekawa sesja. Wczoraj wieczorem amerykańska administracja zakomunikowała, że planuje wprowadzenie kolejnych ceł na chińskie produkty, tym...
Podsumowanie: Raport DOE wskazał na spadek zapasów o 12,6 mln baryłek (oczekiwano: -4,5 mln) Ropa WTI (OIL.WTI) rośnie ponad 1$...
Po spokojnym początku tygodnia na światowych giełdach ponownie obserwujemy pogorszenie nastrojów. Wczoraj wieczorem optymizm został zgaszony przez...
Bank Kanady podniósł stopę procentową do poziomu 1,5% z poprzedniego poziomu 1,25%. Decyzja zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami.
Dane za czerwiec Inflacja bazowa PPI r/r: 2,8 % (poprzednio: 2,4%); konsensus: 2,6% Inflacja bazowa PPI m/m: 0,3 % (poprzednio: 0,3 %);...
Podsumowanie: Główne banki amerykańskie rozpoczynają sezon wyników na Wall Street w najbliższy piątek 13 lipca Oczekiwany średni...
Podsumowanie: Ropa WTI (OIL.WTI) czeka na dane o zapasach Rolowanie na instrumencie OIL.WTI Ropa Brent (OIL) reaguje na szczyty...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) ponownie powraca poniżej 2150 pkt. Widmo kolejnych taryf celnych powodem pogorszenia nastrojów Lotos...
Podsumowanie: FINRA, amerykański regulator, zachęca brokerów do ujawniania wszelkich aktywności związanych z aktywami cyfrowymi London...
Europejskie akcje doświadczają dzisiaj solidnej przeceny po tym, jak inwestorzy wystraszyli się dalszej eskalacji wojny handlowej między USA i Chinami....
TD Bank wydał w ostatnim czasie rekomendację dla pary USDCAD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Wejście...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Nowe taryfy ogłoszone przez USA powodują cofnięcie się europejskich indeksów DAX (DE30) testuje ważne wsparcie na poziomie...
Po dwóch dniach optymistycznych nastrojów spokój został po raz kolejny zmącony przez administrację amerykańskiego prezydenta. Informacja...
Podsumowanie: Inflacja PPI w USA ma wzrosnąć za czerwiec Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie na poziomie 25 pb Konsensus...
Podsumowanie: Donald Trump zapowiada kolejną paczkę taryf celnych na produkty o wartości 200 mld USD Indeksy azjatyckie w wyraźnym odwrocie, surowce...
