Kalendarz na nadchodzący tydzień: Czy spotkanie Trumpa z Putinem zatrzęsie rynkiem?
Donald Trump pozostaje w centrum uwagi. W tym tygodniu doprowadził do zamieszania w trakcie szczytu NATO oraz komentował tak zwany “miękki”...
Wiadomości rynkowe
Kryptowaluty otwierają tydzień od ostrożnych wzrostów, którym sprzyja nieco słabszy dolar amerykański i poprawa nastrojów na amerykańskiej giełdzie, gdzie kontrakty na największe indeksy Wall Street wznowiły wzrosty. Wiadomości z rynku Po ostatniej korekcie Bitcoina,...
W dzisiejszym webinarze: - co stoi za tak mocnymi wzrostami cen metali szlachetnych? - mieszane dane i kontra dolara - nieudana próba korekty na Wall Street - przegrani rewolucji AI Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video...
TikTok U.S. wyceniony na ok. 14 mld USD Grupa inwestorów (Oracle, Silver Lake i MGX z Abu Zab) ma kontrolować 45% udziałów w spółce Oracle będzie sprawowała nadzór nad bezpieczeństwem i pozostaje dostawcą rozwiązań chmurowych Zarządzenie przewiduje ok. 120-dniowe...
Ceny ropy naftowej znajdowały się bardzo wysoko, w okolicach wieloletnich szczytów i tuż przed spotkaniem OPEC wskazywaliśmy na to, że na rynku...
Wczoraj poznaliśmy wyniki raportu WASDE publikowanego przez Amerykański Departament Rolnictwa (USDA). Raport ten wypadł bardzo ciekawie i o dziwo obserwowaliśmy...
Podsumowanie: Rozpoczyna się sezon wyników na Wall Street JP Morgan oraz Citi pokonują prognozy EPS, Wells Fargo rozczarowuje S&P...
Rynek po wczorajszym odreagowaniu zachowuje się dosyć spokojnie. Amerykańska sesja mieniła się na zamknięciu zielenią, co potwierdziło bardzo pozytywne...
Konsensus: 98,1; poprzednio: 98,2 Indeks nastrojów konsumentów z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Michigan. Dane za lipiec.
Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,6% m/m Wskaźnik cen importowych: -0,4% m/m Konsensus: 0,1% m/m; poprzednio: 0,9% m/m Dane za czerwiec....
Podsumowanie: Aprecjacja dolara nie pozwala rosnąć cenom złota w obliczu niepokoi Złoto (GOLD na xStation5) ponownie balansuje nad wsparciem...
Podsumowanie: Europejskie indeksy zyskują niewiele na ostatniej sesji tego tygodnia WIG20 (W20) pomimo wzrostów w Europie oscyluje...
Podsumowanie: Ważniejsze kryptowaluty idą nieco do góry American Express (AXP.US) docenia technologię blockchain Bitcoin...
Podsumowanie: Europejskiej indeksy rosną o poranku DAX (DE30) spogląda w kierunku ponownego testu 12600 pkt. Fresenius (FRE.DE)...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Indeks Uniwersytetu Michigan powinien dziś prawdopodobnie nieco spaść Fed opublikuje swój raport o polityce monetarnej...
Wczorajsza sesja przyniosła pewną ulgę dla złotego, co podyktowane było rzecz jasna poprawą nastrojów na światowych parkietach i wzrostem apetytu...
Podsumowanie: Chińska wymiana handlowa z USA wzrosła znacząco w czerwcu (do 29 mld dolarów), co pokazuje Trumpowi, aby kontynuować swoją...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Po ostatniej wyprzedaży na giełdach dzisiaj przychodzi lekkie ożywienie. Jest to prawdopodobnie związane z pozytywnym wydźwiękiem płynącym ze szczytu NATO,...
Sesja azjatycka będzie wyjątkowo bogata, choć dopiero tuż przed europejskim porankiem poznamy najważniejsze dane z tej sesji. Oprócz tego poznamy...
Co dalej z indeksem dolara? Indeks dolara odbija w tym tygodniu po mocnym zeszłotygodniowym cofnięciu. Widać, że strefa 93,50/70 pozostaje bardzo silną...
Dzisiaj o godzinie 18:00 opublikowany zostanie raport WASDE. Będzie on dotyczył zmian prognoz rocznych dla najważniejszych wartości dla najważniejszych...
